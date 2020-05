Wat vind jij: Horeca moet de ruimte krijgen om hun terrassen uit te kunnen breiden, ten koste van de openbare ruimte

In de praktijk betekent dit dat de terrassen in de binnenstad van Deventer zullen groeien. Dat gaat dan ten koste van de openbare ruimte zoals het plein of delen van straten.

Ook in Zwolle is er een soortgelijk plan. De VVD pleit daar voor het weren van auto's uit de binnenstad om terrassen de ruimte te geven.

Open

Overijsselse horecaondernemers staan te popelen om hun deuren weer te kunnen openen. Sinds 15 maart zijn alle horecagelegenheden gesloten in verband met het coronavirus. De Telegraaf schreef vandaag dat het kabinet overweegt om de horecagelegenheden per 1 juni weer open te gooien. Dit nieuws is niet door officiële bronnen bevestigd.

Wat vind jij? Is het een goed idee om openbare ruimte op te geven om ruimte voor terrassen te creëren? Of vind je dat een slecht idee? Stem op de stelling en reageer: hieronder of op Facebook.