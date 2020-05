Dag 55 van de lockdown: waarom is het juist nu zo moeilijk om je aan de coronaregels te houden?

We werken al bijna zes weken vanuit huis en vieren verjaardagen en feestjes online. Sociaal psycholoog Paul van Lange vertelt waarom het juist nu moeilijk begint te worden om ons te blijven houden aan de coronamaatregelen en waarom we het echte contact met mensen zo missen.

"Zes weken geleden werden we overvallen door deze crisis, en wat je dan ziet is dat mensen zich heel snel kunnen aanpassen. Dat komt met name door onzekerheid en angst, omdat je ziet dat de cijfers van besmettingen en ziekenhuisopnames steeds stijgen. En dan blijken mensen dus heel goed in staat om onnatuurlijk gedrag te vertonen, zoals die anderhalve meter afstand houden."

"En nu langzamerhand zie je wat versoepeling in hoe we omgaan met de maatregelen. En dat komt doordat het verlangen naar het oude wordt sterker en dat komt ook met name door de cijfers. We zien een dalende lijn en dat voedt hoop en optimisme, waardoor we soepeler met de regels omgaan."

'Vitamine S'

Voor sociaal psycholoog Paul van Lange en zijn collega-wetenschappers is de coronacrisis en hoe mensen daarmee omgaan, interessant studiemateriaal. "Goed sociaal contact is essentieel voor een gezonde leefstijl, eigenlijk net zo belangrijk als stoppen met roken."

"Je wordt ouder als je goeie sociale contacten hebt, omdat 'vitamine S', die sociale vitamine, het afweersysteem versterkt. Hoe belangrijk 'vitamine s' is, is wat dat betreft echt de les in deze coronacrisis."