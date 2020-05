Directeur Oad: "Dit seizoen is verloren, we moeten de schade beperken"

Hoe het busbedrijf in de anderhalvemetersamenleving zijn plek moet vinden, weet directeur Arjan Koster niet. Maar hij is ervan overtuigd dat Oad de crisis overleeft: "We hebben meer stormen meegemaakt, dus ook deze zullen we wel doorstaan."

Het seizoen ziet Koster als verloren: "De kappers, de horeca, het openbaar vervoer, daar zal wel wat mogelijk worden, maar voor ons verwacht ik dat nog niet."

De afgelopen maanden was de omzet nul; er werd geen reis verkocht. Oad kon wel geld in kas houden door de aanbetaling van reizigers om te zetten in vouchers, zodat ze het recht hebben om op een ander moment op reis te gaan.

'Busreizen worden veel duurder in anderhalvemetersamenleving'

"Als de anderhalvemeterregel gehandhaafd wordt in een bus, wordt het een moeilijk verhaal", zo legt Koster uit. In plaats van veertig man kunnen er dan nog maar zestien mensen mee. De prijzen van een reis zullen met honderden euro's stijgen en de vraag is of mensen dat willen.

Daar komt nog bij dat Oad een wat ouder publiek heeft, dat gesteld is op kwaliteit. En dat zijn juist de mensen die wellicht extra zorg hebben over hun gezondheid en misschien liever thuisblijven zolang er geen vaccin is.

Oad raakte eind vorig jaar nog ongewild betrokken bij het faillissement van busmaatschappij Havi in Rijssen. Oad is alleen touroperator en geen busbedrijf en liet de bussen rijden door Havi. Op de valreep konden de kerstreizen van vorig jaar worden ondergebracht bij andere busbedrijven. Koster won in januari een rechtszaak van de curator van Havi en kreeg daarmee vijftien bussen terug, die eigendom waren van de Oad.

Ruim veertig bussen van Oad staan stil

Oad werkt nu met een vijftal busondernemingen die eigen bussen hebben waarop Oad staat. Ook heeft Oad zelf nog vijftien eigen bussen die worden gereden door 'South West Tours' in Dalfsen.

Koster: "in totaal zouden er nu tussen de veertig en 45 bussen worden ingezet, deze maanden zijn de drukste maanden van het jaar, en die bussen staan allemaal stil."

Verloren seizoen

Wanneer er weer gereden gaat worden, weet Koster niet. Voor hem is het seizoen verloren: "Het seizoen wordt niet meer goed, april en mei is weg, juni is maar de vraag of dat gaat komen, dat haal je niet meer in."

Maar ook een seizoen zonder reizen kan de vervoerder overleven; "We hebben een financiële buffer en we zijn eigendom van een investeringsmaatschappij die vertrouwen in ons heeft. In die zin is er wel rust. Maar als er een jaar lang alleen maar geld uitgaat en niets binnenkomt, dat is niet goed voor een bedrijf."