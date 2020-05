Nablussen brand Vroomshoop duurt nog wel even, flinke schade aan pand

De brandweer is nog zeker tot elf uur vanavond bezig met het nablussen van de grote brand in Vroomshoop die vanmiddag uitbrak. Dat zegt een woordvoerder van de brandweer Twente. Er is nog een eenheid bezig met het slopen van het gedeelte van het pand dat vanmiddag vlam vatte. Een deel van het industriegebouw is volledig uitgebrand. Over de oorzaak van de brand en de veroorzaakte schade is niets bekend.

Het gaat om een opslag van tuinmeubelbedrijf Kees Smit, in het oude pand van Vroomshoop Meubelen.

Honderd brandweermensen

Er is veel schade aan het pand, maar het had veel erger gekund. Het gebouw dat vlam vatte bestrijkt een oppervlakte van 36000 vierkante meter, aldus de brandweerwoordvoerder. Daarvan is slechts 1500 vierkante meter afgebrand. Bij het bestrijden van de brand zijn er ongeveer honderd brandweermensen van diverse kazernes uit Twente ingezet. Ook zijn er eenheden uit de Veiligheidsregio IJselland ingezet.

Er kwam veel rook vrij die vanaf ver te zien was, zelfs tot in Apeldoorn.

"Het is een ingewikkeld pand, met allerlei ruimtes die door elkaar heen lopen", zegt de brandweerwoordvoerder. Dat er 'slechts' 1500 vierkante meter in vlammen is opgegaan, is een hele prestatie van de brandweer. "Eigenlijk zijn we heel trots', aldus de woordvoerder die stelde dat de bestrijding volgens het boekje is verlopen. "Geen doorslag of overslag naar naastliggende panden."

Rook ingeademd

Uit de eerste meldingen bleek dat de brand al uitslaand was. Op het moment van uitbreken van de brand waren er medewerkers in het pand aanwezig. Zij zijn begonnen met het ontruimen. Een persoon heeft hierbij rook ingeademd en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Er zijn metingen uitgevoerd om te kijken of de rook gevaar opleverde voor de omgeving. Dit was niet het geval. Wel is het advies gegeven om ramen en deuren gesloten te houden en uit de rook te blijven.

Argus

"Mede dank zij een snelle opschaling met veel brandweervoertuigen en een goede inzet hebben we de brand kunnen beperken tot een beperkt deel van het gehele complex", aldus de brandweerwoordvoerder. Bij de bestrijding van de brand is gebruik gemaakt van Argus, de drone van de brandweer.

Rond zes uur vanmiddag kon het sein “brand meester” worden gegeven. Het nablussen zal nog enige tijd in beslag nemen.