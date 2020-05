Miljoenenstrop voor Overijsselse voetbalclubs als stadions leeg blijven

De bieromzet van FC Twente is van groot belang om de begroting op peil te houden.

FC Twente

Waar algemeen directeur Paul van der Kraan bij FC Twente deze weken bovenal vragen moet beantwoorden over de technisch directeur en de nieuwe trainer, zal hij zich toch ook afvragen hoe groot de solidariteit straks is bij de fans en de sponsors. Dit zijn namelijk de belangrijkste levensaders van de clubs.

FC Twente, het sterkst afhankelijk van de horeca-omzet in Nederland, verwacht een teruggang van maar liefst twaalf miljoen euro als er geen stoeltje bezet is in De Grolsch Veste en er dus ook geen biertje, buffet of broodje kan worden verkocht. Ook Twente teert dus bijna de helft in.

PEC Zwolle

In de provinciehoofdstad luidde voorzitter Adriaan Visser al vrij snel de noodklok voor het betaalde voetbal. Hij raamt de schade op ruim twee miljoen euro voor PEC Zwolle als er tot en met eind december zonder publiek gevoetbald wordt.

"Heracles Almelo en FC Twente zijn iets minder met ons te vergelijken in verband met de horeca die zij heel anders hebben ingericht. Maar ik vind het ook onrealistisch om uit te gaan van helemaal nul-inkomsten van de supporters", schetst Visser. "Wij hebben voor 2 miljoen euro bezuinigd op de kosten en anders hebben we een pakket aanvullende maatregelen in de maak. Maar we hopen op de loyaliteit van onze fans en sponsors, we hebben namelijk niet voor niets één van de best bezette stadions."

Al ruim 1500 fans van Go Ahead hebben een seizoenkaart afgenomen, maar mogen zij er zitten? (Foto: Orange Pictures)

Go Ahead Eagles

In Deventer is de impact ook voelbaar. Hoofdsponsor Thermen Bussloo trok zich al tijdig terug, maar bij Go Ahead Eagles is het rood-gele hart voelbaar bij de achterban. Al ruim 1500 supporters hebben een seizoenskaart afgenomen voor hun club en Jumper is gepromoveerd tot hoofdsponsor en daar is Go Ahead Eagles niet slechter van geworden. Vanzelfsprekend heeft ook Go Ahead minder geld over op haar begroting. Go Ahead verwacht terug te gaan van 5,3 miljoen euro naar vier miljoen. Ook een daling van ruim twintig procent.



Martin Landkroon, financieel expert van de Rabobank, over het onheil in het betaalde voetbal: