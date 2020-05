Bestuurder crash Bergentheim was vermoedelijk onder invloed

De Hardenberger reed iets na elf uur 's avonds in de omgeving van Vroomshoop toen hij een stopteken kreeg. Deze negeerde hij, waarna hij op de vlucht sloeg richting Bergentheim.

De auto reed vervolgens met hoge snelheid op de Van Roijensweg en verloor de macht over het stuur, waardoor de auto met een flinke klap tegen de gevel van de woning aanreed en in de woonkamer tot stilstand kwam. De auto begon te branden, maar de brand kon snel geblust worden door de brandweer.

Buren snelden toe

Buren hoorden de klap en wisten dat het mis was. De bewoners vrezen al langer voor een dergelijk ongeluk vanwege de ligging van het huis en de knik in de weg.

De buren troffen een ravage aan. De auto lag op de kop in de woonkamer en één van de bewoners lag onder de auto. De andere bewoner lijkt relatief veel geluk te hebben gehad. Hij zat achter de muur waar de auto door vloog, maar door de verhoogde berm werd de auto gelanceerd.

Ze zijn beiden gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar waren volgens een buurtbewoner wel aanspreekbaar. De man mocht het ziekenhuis na een nacht weer verlaten.



Bestuurder

De bestuurder werd door de politie uit de auto gehaald. Hij is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. De man wordt gehoord zodra dit mogelijk is.

De auto, een Mercedes Benz uit 1999, blijkt slechts drie dagen geleden van eigenaar te zijn gewisseld. Of de bestuurder ook de eigenaar van de auto is, is niet bekend.



Video

Mensen hoorden de sirenes en gingen naar buiten om te kijken wat er aan de hand was. Zo ook de zoon van de bewoners en een vriend, die op dat moment in de keet in de tuin zaten.

De vriend (niet degene die het op Twitter heeft gepost) filmt de achtervolging, precies op het moment van de crash. De video gaat als een lopend vuurtje rond op internet en er wordt geschokt op gereageerd. Boosheid overheerst in de reacties.



Op de video is te zien hoe de auto achterna wordt gezeten door de politie en vervolgens met een harde klap het huis binnenrijdt. Het ongeloof van de filmer en een andere omstander is hoorbaar. 'Nee, mama, papa' wordt er geschreeuwd.

Schade

Het huis is dichtgetimmerd met houten platen, maar op internet gaan foto's rond van de woonkamer die vol puin ligt. De bandensporen in het gras en de lijnen die de politie op de weg heeft getekend laten goed zien hoe de auto is gereden.

Politie-onderzoek naar de crash in Bergentheim (Foto: RTV Oost / Teun van der Velden)