Terrassen open is eerste kleine lichtpuntje, maar "dit is verloren jaar voor de horeca"

Het was nog nooit zo stil in Giethoorn (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Arie-Willem Vermeij is uitbater van de Fanfare en de Witte Hoeve in Giethoorn. Twee goedlopende horecazaken die nu helemaal stilliggen: "We zijn het er allemaal over eens dat gezondheid voorop gaat, maar hoe lang kunnen we dit nog volhouden? Best eng allemaal. Dit jaar is voorbij, dat weten we met z'n allen."

Afhankelijk

Sinds zo'n honderd jaar geleden het toerisme opkwam in Giethoorn, is het nooit meer zo stil geweest in het dorp als nu. Een groot deel van de inwoners is afhankelijk van het toerisme, in de bootverhuur, horeca, maar ook botenbouw en jachthavens. Maar toeristen zijn er nu nauwelijks, en die komen voorlopig ook niet.

Als de terrassen weer open mogen kunnen er minder tafels staan, om goed afstand te houden. Dus het is maar de vraag of een terras rendabel is, denkt Vermeij: "Die keus moet je maken, kan ik mijn personeel wel betalen van die vier koppen koffie?"

Test

De vraag is voor Vermeij dus niet: mogen we open vanaf één juni, maar willen en kunnen we wel open? Hij wil het in elk geval wel graag: "Het is een soort test. We gaan kijken hoe het straks gaat, dan weten we waar we aan toe zijn en hoe we het kunnen verbeteren."

Vanavond om 19 uur is de persconferentie waarin premier Rutte toelicht onder welke voorwaarden de terrassen weer open mogen.