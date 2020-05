Veroordeelde oud-voetbalprof Ruud ter Heide verbreekt stilzwijgen: opnamen politieverhoor spoorloos verdwenen

De geluidsopnamen van een verhoor van een belangrijke getuige in de strafzaak tegen de veroordeelde oud-profvoetballer Ruud ter Heide blijken spoorloos verdwenen. Volgens de rechercheurs waarschijnlijk door een technische oorzaak. Ter Heide zegt echter over keihard bewijs te beschikken dat in het strafonderzoek door een blunder minstens één verhoor nooit is opgenomen. "En wat is er dan nog meer fout gegaan?", aldus Ter Heide. De oud-voetbalprof en zijn broer kregen voor een dodelijke steekpartij twaalf jaar celstraf. Tot op heden beriepen ze zich op hun zwijgrecht, maar verbreken nu voor het eerst het stilzwijgen.

Ter Heide gaat nu aangifte doen tegen de twee rechercheurs wegens 'meineed en valsheid in geschrifte'. Hij verdenkt de rechercheurs ervan dat ze hebben gesjoemeld met de politieverhoren. Op die manier zegt Ter Heide aan te willen tonen dat politie en justitie in dit onderzoek - dat luistert naar de naam Grenada - in de fout zou zijn gegaan.

Veroordeeld

De voormalig beroepsvoetballer en zijn broer uit Glanerbrug werden in 2018 beiden tot twaalf jaar celstraf veroordeeld voor het doodsteken van een inwoner van Winterswijk. Het incident speelde zich in de zomer van 2017 bij een massale vechtpartij bij een eetcafé bij het Twentse Reutum. Ter Heide kwam in zijn carrière onder meer uit voor FC Twente en FC Zwolle.

Vastgebeten in dossier

Na de veroordeling heeft de oud-voetballer zich helemaal in het dossier vastgebeten en heeft onder meer de talloze geluidsopnamen van de verhoren stuk voor stuk beluisterd. Daarbij is hij op een aantal opvallende zaken gestuit. Meest opmerkelijk is het verhoor van een ooggetuige, waarvan de geluidsopnamen verdwenen blijken. Deze getuige doet in een later verhoor uitgebreid zijn beklag over de manier waarop hij een eerdere keer door rechercheurs op intimiderende wijze zes uur lang stevig aan de tand werd gevoeld.

Lost tapes

Inmiddels blijkt dat er een onderzoek is geweest naar deze lost tapes, zo blijkt uit vertrouwelijke stukken in het bezit van RTV Oost. De mannelijke en vrouwelijke rechercheur, die de getuige verhoorden, hadden dit gesprek geregistreerd via een mobiel opnameapparaat (merk: Marantz), waarna het werd opgeslagen op de 0-schijf van het Grenada-team.

Alles uitgeplozen

Deze schijf is intussen helemaal nagezocht, maar het gewraakte verhoor is nog steeds spoorloos. Bijkomend probleem was dat beide rechercheurs niet meer wisten met wiens apparaat het gesprek was opgenomen. Daarop zijn alle gewiste gesprekken van de Marantz van de vrouwelijke rechercheur teruggezet, maar dit leverde niets op. Ook het uitpluizen van het apparaat van de mannelijke rechercheur bleef zonder resultaat. Hij vermoedt dat het verhoor destijds is opgenomen op een SD-kaart, die later is gecrasht en vervolgens vernietigd.

Beide rechercheurs zeggen niet te weten waarom het verhoor niet is terug te vinden op de 0-schijf van het Grenada-team.

Nooit opgenomen verhoor

Ter Heide zelf zegt er zelfs rekening mee te houden dat het verhoor wellicht nooit is opgenomen. Bij het naluisteren van de vele tientallen uren aan getuigenverhoren zegt hij op een audiofragment te zijn gestuit, waarin twee recherchekoppels wat met elkaar kletsen terwijl op dat moment de opnameapparatuur al aanstaat. Daarbij zou een van de rechercheurs zijn collega's de tip hebben gegeven de apparatuur nog even goed te checken omdat in zijn geval een verhoor niet eens bleek opgenomen.

Geluidsfragment

Ter Heide zegt dit geluidsfragment in zijn bezit te hebben: "En wat is er dan nog meer misgegaan in dit politieonderzoek?" Hij zegt daarom aangifte te zullen doen tegen de rechercheurs. Advocaat Hans Speijdel, die de honneurs waarneemt van Ter Heides vaste raadsman Robert Speijdel, bevestigt dit.



Tot nog toe bewust gezwegen

Ter Heide zegt er overigens destijds in samenspraak met zijn advocaat voor te hebben gekozen om te zwijgen tijdens de rechtszaak: "We hebben heel bewust onze raadsman het verhaal laten vertellen."

Het team Veiligheid, Integriteit en Klachten - belast met interne onderzoeken binnen de politie - is intussen op de hoogte van de aangifte. Door corona was het echter nog niet mogelijk die op te nemen.

'Onschuldig achter de tralies'

Ter Heide zegt dat hij en zijn broer onschuldig achter de tralies zitten. Over de schuldvraag laat hij zich niet nader uit: "Er waren destijds elf mensen op dat terras. Tot op heden hebben we gezwegen, maar om maar iemand veroordeeld te krijgen is er gesjoemeld met de processen-verbaal. En dat ga ik nu aantonen ook."

Een woordvoerder van justitie laat in een reactie weten dat er "vooralsnog in dit hoger beroep geen aanleiding is om een intern onderzoek in te stellen".