Culturele sector Overijssel stuurt provincie brandbrief: "Rijkssteun niet voldoende"

De hele culturele sector in Overijssel verkeert in direct gevaar. Dat schrijft een zestigtal betrokkenen uit die sector in een brandbrief aan cultuur-gedeputeerde Roy de Witte. De toegezegde rijkssteun van driehonderd miljoen voor het hele land is 'op geen enkele manier toereikend', volgens de brief.

Een zestigtal directeuren, voorzitters en coördinatoren van allerlei soorten culturele instellingen (van kunstvereniging Diepenheim tot het theater in Steenwijk en van de Overijsselse bibliotheken tot Rijksmuseum Twenthe) hebben de brandbrief ondertekend.

Ze vragen in eerste instantie om financiële steun. De sector kan namelijk hulp bieden, zo staat in de brief, omdat "cultuur, ook al wordt het virus er niet mee bestreden, als tegengif werkt. Kunst biedt hoop en afleiding."

'Sluiting kan goedkoper zijn dan openen'

Voor sommige instellingen, zoals musea of bibliotheken, lijkt het relatief makkelijk om in de 'anderhalve meter samenleving' weer open te gaan onder restricties, zo laat Willem Jaap Zwart van Concordia in Enschede weten.

Voor andere instellingen, zoals filmhuizen of theaters, lijkt het veel moeilijker, zo stelt men in de brief: "Nog los van de vraag of dit in praktische en organisatorische zin uitvoerbaar is, valt dit vooralsnog op geen enkele manier rendabel te maken. In veel gevallen geldt zelfs dat programmering in anderhalvemetersetting meer gaat kosten dan gesloten blijven."

'Hybride' theaterbezoek mogelijke oplossing

Zwart zelf verwacht dat 'hybride' vormen van bezoek soelaas zouden kunnen bieden. Een deel zal dan in de zaal zitten, een deel kijkt live mee via internet. Volgens Zwart heeft onderzoek onder zijn vaste bezoekers uitgewezen dat mensen ook willen betalen voor meekijken via internet.

Intussen heeft de SP vragen gesteld over de brief en gaat gedeputeerde Roy de Witte van cultuur morgenavond in (online) gesprek met een afvaardiging van de sector.