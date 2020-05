Persheng Warzandegan woonde in Roombeek: "Het beeld van het rampgebied is overal met mij"

Kunstenares Persheng Warzandegan woonde aan de Kroedhoftestraat 15, op tientallen meters van S.E. Fireworks. Op zaterdagmiddag 13 mei 2000 was ze thuis samen met haar dochter. Persheng had een vreemd voorgevoel, maar wilde niet te achterdochtig zijn. Onterecht, want even na half vier beschermde ze haar dochter tegen de stukken beton die naar beneden vielen. "Ik dacht dat we doodgingen."

Persheng vluchtte in 1988 vanuit Iran naar Nederland. Omdat ze in 1990 aan de AKI in Enschede ging studeren, kreeg ze een urgentiewoning in Roombeek toegewezen. "Het was echt een mooie woning. Met vier slaapkamers en een hele grote keuken."

Op 13 mei 2000 wilde ze meerdere keren het huis verlaten, want iets voelde niet goed. Ze hoorde geluiden die haar deden denken aan de oorlog in Iran. Maar haar dochter had die maandag erop een examen en wilde gewoon verder studeren. De geluiden werden heftiger en uiteindelijk besloot de kunstenares met haar dochter tussen de trap en meterkast te schuilen.

Persheng ving de klappen van het instortende huis op met haar nek en rug. Na de allesvernietigende explosie rent ze met haar dochter het huis uit. Als ze in de Deurningerstraat uitkomen, beseffen ze zich dat ze de ramp overleefd hebben. "Ik schreeuwde tegen mijn dochter: Ik leef! Ik leef!"

Tegenwoordig woont ze weer in Roombeek, maar met een dubbel gevoel. "Het is pijnlijk om terug te komen want je weet dat hier mensen zijn overleden. Het litteken blijft altijd."

Op 13 mei is het twintig jaar geleden dat de vuurwerkopslagplaats S.E. Fireworks ontplofte. 23 mensen overleefden de enorme explosies niet. Daarnaast waren er bijna duizend gewonden en werd de volkswijk Roombeek compleet verwoest. In deze serie blikken zes direct betrokkenen terug op 13 mei 2000 en hoe die warme zaterdagmiddag nog altijd in hun geheugen staat gegrift.