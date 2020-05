OR Soweco vindt toekomstplan te mager voor besluit tot opheffen Soweco

De ondernemingsraad van sociale werkvoorziening Soweco is verbaasd over de haast waarmee het dagelijks bestuur van het sociale werkbedrijf wil overgaan tot de opheffing van de zogeheten Gemeenschappelijke Regeling (GR) en de ontmanteling van Soweco NV. "De zes gemeenteraden zijn gevraagd hier goedkeuring aan te geven. Dat beangstigt ons, want er is nog heel veel onduidelijk", zegt or-bestuurslid Miriam Doeschot.

Op 26 maart van dit jaar presenteerden de directie, de Raad van Commissarissen en de zes gemeenten een toekomstplan op hoofdlijnen voor Soweco. Na een onrustige aanloop was de ondernemingsraad blij dat er een gezamenlijk gedragen toekomstplan lag. Ze liet ook weten dat ze veel vragen had over het toekomstplan.

Die vragen heeft de ondernemingsraad nog steeds. In de zogeheten contourennota staat dat alle taken van Soweco vanaf 2021 onder directe regie van de zes afzonderlijke gemeenten komen. Rijssen-Holten en Hellendoorn gaan dit zelf organiseren. Almelo, Twenterand, Tubbergen en Wierden pakken dit gezamenlijk op in een nieuwe organisatie.

Eerst meer duidelijkheid

De nota schets volgens Doeschot slechts in grove lijnen een toekomstbeeld. In een brief vroeg de ondernemingsraad om meer duidelijkheid. Wat volgde, was een teleurstellende antwoordbrief, zegt Doeschot.



"Wederom werd slechts in grove lijnen een beeld van de nieuwe werkwijze geschetst. De informatie die nu beschikbaar is, vinden wij absoluut onvoldoende om belangrijke en verstrekkende beslissingen op te kunnen nemen. Er moet eerst meer duidelijkheid komen. Laten we niet de oude schoenen weggooien voordat we nieuwe hebben."

Nu nog zoveel onduidelijk is, is de ondernemingsraad verbaasd dat gemeenteraden binnenkort gevraagd worden goedkeuring te geven aan de opheffing van de GR. "Wij begrijpen niet waarom die vraag er nu al ligt. Almelo, Twenterand, Tubbergen en Wierden gaan een nieuwe organisatie op poten zetten. Het is onvoldoende concreet hoe die organisatie eruit komt te zien, welke activiteiten er allemaal inzitten, voor wie die is bedoeld."

Verandering heeft vrijwel geen gevolgen

In een vandaag verschenen persbericht meldt het dagelijks bestuur dat de aanpassing van de besturingsvorm in de dagelijkse praktijk vrijwel geen gevolgen heeft voor de kwetsbare medewerkers van Soweco. "Hun dienstverband gaat van de GR over naar de gemeente waar ze wonen. Ze behouden dezelfde arbeidsvoorwaarden en passende begeleiding. En ze blijven zoveel mogelijk werken op hun huidige werklocatie, in het bestaande team. De groenmedewerkers worden opgenomen in de buitendiensten van de gemeenten. Medewerkers in staf en leiding krijgen de mogelijkheid om in dienst te komen bij één van de zes gemeenten. Er is geen sprake van gedwongen ontslagen."

Zorgvuldigheid eerst

"Het klinkt allemaal mooi", zegt Miriam Doeschot. "maar laten we de zorgvuldigheid voorop stellen en geen overhaaste beslissingen nemen."