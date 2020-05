Morgen meer duidelijk over schadebedrag voor Kees Smit Tuinmeubelen na brand

Kees Smit Tuinmeubelen hoopt morgen meer te weten over de hoogte van het schadebedrag als gevolg van de brand, gisteren in een opslagruimte in Vroomshoop. Op dit moment wordt met man en macht gewerkt aan een inventarisatie van de schade.

"Het is een emotionele achtbaan", zegt directeur Henk Smit. "We zijn onze medewerkers en de medewerkers van onze transporteur Brinks die adequaat gehandeld hebben, dankbaar. En uiteraard ook de hulpdiensten."

Mogelijk meer afschrijven

Kees Smit Tuinmeubelen had 25.000 vierkante meter in gebruik als opslag voor tuinmeubelen in het pand dat gisteren rond drie uur 's middags vlam vatte. Ongeveer 1.600 vierkante meter is door de brand verwoest. "Maar dat zegt niks over de hoeveelheid meubelen die daar stond of de hoogte van het schadebedrag", aldus Smit. "Mogelijk moeten we meer afschrijven als gevolg van rook- en waterschade."

Ook geurschade wordt in het onderzoek meegenomen. "Over 24 uur moet daar meer over duidelijk zijn."

Enkele dagen vertraging

Behalve de opslag in Vroomshoop heeft het bedrijf meer opslagruimtes in de regio. "Daarom kunnen wij met enkele dagen vertraging gewoon door met de bedrijfsvoering." Klanten worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

"De brand geeft een mooi inzicht in het sterke familiegevoel binnen ons bedrijf", zegt Henk Smit. "Dat doet je goed en houdt ons op de been."