Fluisterstil pretpark Slagharen heeft goede hoop voor verhuur vakantiehuisjes

Al ruim voor de opening van het 57e seizoen gooit COVID-19 roet in het eten en de poorten van het spectaculaire park in Slagharen blijven gesloten. De Big Wheel, het reuzenrad dat je normaal gesproken al van ver kunt zien draaien, blijft voorlopig nog even stilstaan. Ook de Sky Tower gaat de lucht niet in.

Dave Storm, General Manager van het Attractie- & Vakantiepark Slagharen, had niet verwacht dat hij zijn eerste seizoen op deze manier zou beginnen. Wanneer het park wel de deuren kan openen, daarop durft Storm echt nog geen antwoord te geven. Wel heeft hij stille hoop dat de vakantiehuisjes en wigwams op het vakantiepark sneller in gebruik genomen mogen worden.

De poort van Slagharen is voorlopig nog gesloten (Foto: Gina van Elburg)

Veiligheid en gezondheid

Storm is realistisch en geeft aan dat zijn hoogste prioriteit de veiligheid en gezondheid van de bezoekers en het personeel is. "We houden ons aan de maatregelen en zijn volledig voorbereid op het goed en veilig begeleiden van onze gasten. Van groot belang is het frequent schoonmaken van de toiletten en we hebben op een groot aantal plekken reinigingsapparatuur aangebracht. We hebben de communicatie op het park helder in beeld gebracht met duidelijke pictogrammen", motiveert Storm.

'Dicht zijn is heel duur'

Storm zegt van geluk te mogen spreken dat zijn park onderdeel is van de Club van Elf; een vereniging waarvan inmiddels 23 grote dagattractiebedrijven in Nederland lid zijn.

"We zijn in nauw contact met elkaar en overleggen vrijwel dagelijks de stand van zaken. Dicht zijn is helaas heel duur maar we doen er alles aan om bij groen licht zo veilig mogelijk weer open te kunnen gaan", legt Storm uit.

Medewerkers hebben het hele park tiptop in conditie gebracht (Foto: RTV Oost)

Het park kent een gezonde liquiditeit, maar heeft de afgelopen weken ook extra maatregelen moeten treffen om deze situatie te behouden.

"In samenspraak met ons hoofdkantoor in Madrid is er een korte en lange termijnplanning voor ons park gemaakt", vertelt Storm. "Dat Slagharen onderdeel is van een groot internationaal bedrijf, daar hebben we nu alleen maar voordeel bij."

Flinke investeringen

Storm legt uit dat de extra maatregelen en het gesloten houden van het park een enorme impact heeft op de medewerkers. "Mijn mensen werden gek thuis en daarom hebben we gelukkig voorbereidend werk dat uitgevoerd kan worden. Iedereen is blij om weer op het park te kunnen zijn. Er is de afgelopen tijd flink geïnvesteerd. Honderd vakantiehuizen zijn gerestyled en het sanitair op het park is vernieuwd."

Mogelijk mogen de vakantiehuisjes en de wigwams eerder open? (Foto: RTV Oost)

Protocol

"Onze slogan is 'Veilig Samen Uit' en op het moment dat wij onze poorten openen, kunnen wij garanderen dat wij aan de vereiste anderhalve meter afstand, extra hygiëne en extra communicatie voldoen. Wij stellen tegelijkertijd een limiet van vijfduizend aan het aantal bezoekers dat normaal gesproken op 12.000 ligt", vult Storm aan.



"Natuurlijk leidt dit tot een sterke vermindering van inkomsten. Maar als we maar weer kunnen draaien, zowel het reuzenrad als financieel, dan komt het op den duur wel weer goed", aldus Storm. "Wij hebben er vertrouwen in dat onze gasten, wanneer de tijd daar rijp voor is, ons weer weten te vinden en we hier goed doorheen komen."