Brand Vroomshoop een dag later: 'Dit is toch triest'

Een dag later staat het personeel nog ietwat beduusd te kijken naar wat hun werkplek was. Een opslag van tuinmeubelbedrijf Kees Smit, in het oude pand van Vroomshoop Meubelen, is voor een groot deel veranderd in een puinhoop.

De brand in Vroomshoop begon gistermiddag en pas in de loop van de avond werd er gestopt met nablussen.

Triest

"Maandagavond was ik hier nog aan het werk." Een personeelslid komt vanmiddag even kijken hoe het met het pand is: "Dit is toch triest. Het is vast goed verzekerd, maar dit is niet zomaar opgeruimd."

Wanneer ze precies aan het werk moet, is nog niet bekend: "Er wordt nu gekeken wie wanneer kan werken. Een groot deel van alle panden kunnen we nog wel in, maar niet alle ploegendiensten gaan door. Ik zie wel."

Gewonde weer thuis

Bij het ontruimen van het pand gisteren, heeft één persoon rook ingeademd en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht: "Ik heb haar vanochtend gesproken, ze is weer thuis en het gaat goed."

Meer mensen komen kijken, er is een continue stroom van nieuwsgierigen. Een man die in de buurt van de Havenstraat woont, vindt het opvallend dat er meer branden zijn geweest in dit deel van Vroomshoop: "Wel een paar jaar uit elkaar hoor, maar daar op de hoek bij een recyclebedrijf is wel eens brand geweest en wat verder ook."

Er wordt nog niks opgeruimd, het is wachten hoe de verzekering afgewikkeld wordt. Wel wordt geprobeerd een waterleiding af te sluiten, ergens op het terrein blijft water stromen en dat moet gestopt worden. Hoe groot de schade is en wat de oorzaak van de brand is, is nog niet bekend.