FC Berghuizen geen moeite leden actief te houden: "Maar blij dat we weer starten"

Blijdschap bij voorzitter Wim Olde Kalter van FC Berghuizen in Oldenzaal toen bekend werd dat er weer getraind mag worden, want zijn voetbalvereniging met zo'n 600 leden ligt - net als alle andere verenigingen - al een tijdje stil.

Toch zitten alle leden niet alleen maar thuis. "We hebben verschillende activiteiten georganiseerd", vertelt Olde Kalter. "De vaantjesjacht was de meest succesvolle."

De wijk door

FC Berghuizen wilde iets doen om alle leden actief en betrokken te houden. "We hebben de vaantjesjacht afgeleid van de populaire berenjacht die gaande was in Nederland. Toen dachten we: dat kunnen wij ook. En zo hingen er in zo'n twintig huizen FC Berghuizen-vaantjes voor het raam."

Het idee is dat de leden door de wijk trekken en op zoek gaan naar die vaantjes. "Elk vaantje is punten waard. Bij het vinden van een vaantje noteren ze dat op het deelnameformulier", vervolgt Olde Kalter. "En dat is moeilijker dan je denkt hoor! Ik heb ongeveer zes complete formulieren gezien."

Weer voetballen

Naast de vaantjesjacht werd er gisteren een online-pubquiz georganiseerd. Leuk en gezellig, maar Olde Kalter kijkt er naar uit om iedereen weer op het veld te zien. "Ik was blij toen bekend werd dat we weer mogen trainen. Afgelopen week al de jongste jeugd, vanaf volgende week ook de senioren."

Het kabinet eist wel dat tijdens alle trainingen 1,5 meter afstand wordt gehouden. "De KNVB heeft veel trainingsvormen online geplaatst waarin de 1,5 meter afstand prima te waarborgen is. Er zijn voldoende loop-, kracht- pass- en schietoefeningen waarbij dat kan."

Daarnaast moeten leden in trainingsoutfit op de club verschijnen en na de training direct het sportpark weer verlaten. "We zagen dat dit afgelopen week al goed ging met de jongste jeugd, dus ik verwacht dat ook bij de senioren. Overigens gaan alleen de prestatieteams trainen, want de recreatieteams in de senioren spelen vaak in partijvorm op de training en dat kan nu nog niet."