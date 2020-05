Weer elf man op de grasmat in stadion Heracles Almelo: elf deejays geven show via livestream

Doordat evenementen zijn verboden hebben ook deejays niks te doen. Aangezien deejay Bram Weys uit Almelo bezig wil blijven, bracht hij tien collega's samen in het stadion van Heracles. Van zeven uur 's avonds tot middernacht draaiden de deejays plaatjes vanaf het veld, compleet met lichtshow en rookmachine.

Zonder publiek

De dertienjarige Jelmer uit Almelo, ofwel deejay Jelmex, trapte af om zeven uur. Draaien zonder publiek is wel wennen, vindt hij. "Aan de ene kant is het raar omdat er niemand is, maar aan de andere kant weet je wel dat er mensen thuis naar je luisteren en dat geeft een kick."

Zelfs met een leeg veld gaat Jelmer uit zijn dak op het podium. "Dit is wel heel tof, want ik draai nu niet meer en dan wil ik alles aanpakken. Je krijgt ook genoeg adrenaline van het draaien."

Steun voor horeca

De actie in Erve Asito is ook bedoeld om de horeca in Almelo te steunen. "We doen dit namens Steun horeca Almelo en staan hier vrijwillig. We willen de horeca zo een hart onder de riem steken. Tegelijk laten we zien dat we niet stilzitten, maar graag wat willen blijven doen", vertelt Bram Weys.

Corona-proof

Ondanks dat er geen publiek is, zijn er nog best veel mensen tegelijkertijd in het stadion. Maar met strakke coronaregels is het veilig, vindt Weys. In het stadion staan allemaal bordjes en hangen papiertjes om iedereen eraan te herinneren om afstand te houden. Na elk optreden wordt eerst de mengtafel ontsmet.

Na elk optreden wordt de mengtafel schoongemaakt (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)