Coronamaatregelen versoepeld: kappers weer open, terrassen volgen op 1 juni

Waar de afgelopen maanden 'blijf thuis' het devies was, verandert dat vanaf maandag in 'blijf thuis als je klachten hebt'. Daarbij moet iedereen nog wel zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand van elkaar blijven. Regelmatig handen wassen blijf het advies en werken gebeurt zoveel mogelijk thuis.

Contactberoepen

Kappers en andere mensen met een contactberoep, zoals masseurs, opticiens en rij-instructeurs, mogen maandag weer van start. Daarbij geldt het advies om waar mogelijk de anderhalve meter afstand aan te houden. Er wordt alleen gewerkt op afspraak. Mondkapjes worden niet verplicht. Kapperszaken sloten de deuren op 23 maart.

Sport

Er mag vanaf komende maandag ook weer meer gesport worden. De jeugd is vanaf vorige week al weer bezig, nu gaat ook voor volwassenen het licht gedeeltelijk op groen. Binnen sporten mag nog niet, maar buiten wel. Daarbij geldt nog wel de beperking dat er alleen gesport mag worden in groepen van maximaal tien personen. Douchen gebeurt voorlopig thuis.

Horeca

De horeca is sinds 15 maart gesloten, maar nu gloort er licht aan het einde van de tunnel. Vanaf 1 juni mogen de deuren weer open, onder voorwaarde van de anderhalve meter afstand. Op terrassen mag er worden bediend, maar een restaurantbezoek binnen kan alleen op reservering. Binnen zijn maximaal dertig personen tegelijk toegestaan. Voor bioscopen en theaters geldt hetzelfde. Musea mogen ook op 1 juni weer open.

Verpleeghuizen

Voor verpleeghuizen komt een pilot met een ruimere bezoekregeling. Per GGD-regio, in Overijssel zijn dat GGD Twente en GGD IJsselland, doet daar één verpleeghuis aan mee. De pilot houdt in dat bekeken wordt hoe het bezoek kan worden opgevoerd.

Openbaar vervoer

In het openbaar vervoer gaat vanaf 1 juni de normale dienstregeling weer van start. Wel wordt het gebruik van mondkapjes verplicht. Ov-bedrijven vroegen eerder al om een mondkapjesplicht, omdat het in bus, tram en trein niet haalbaar is om anderhalve meter afstand te houden. De mondkapjes mogen niet bedoeld zijn voor de zorg, want daar zou dan weer schaarste kunnen ontstaan.

Het streven van het kabinet is om de capaciteit in het openbaar vervoer te verhogen, zodat reizigers verspreid kunnen worden. Maximaal 40 procent van de plaatsen mag bezet zijn.

Onderwijs

Van het onderwijs was al bekend dat de deuren op 11 mei weer open gaan. Basisschoolkinderen mogen weer voor de helft van de tijd naar school. De kinderopvang en het speciaal basisonderwijs kunnen zonder beperkingen open. Middelbare scholen mogen vanaf 1 juni weer van start, de invulling daarvan moet nog worden bepaald. Vanaf 15 juni worden er weer praktijkexamens en praktijkonderwijs aangeboden op mbo. Het hoger onderwijs volgt op een later moment.

Stappenplan

Er ligt een stappenplan om de coronamaatregelen de komende maanden verder te versoepelen. Als de verspreiding van het virus het toelaat, mag er elke maand een beetje meer. Zo is het de bedoeling dat vakantieparken op 1 juli weer open mogen. Het maximum aantal mensen dat in groepen bij elkaar mag komen wordt stapsgewijs verhoogd tot 30 personen op 1 juni en 100 op 1 juli.

Als het aantal besmettingen het toelaat, mogen sauna’s, seksclubs en sportverenigingen op 1 september de deuren weer openen. Bij elke versoepeling wordt een week van tevoren bepaald of ze daadwerkelijk doorgevoerd kunnen worden.

Anderhalvemetersamenleving

Op de persconferentie legde premier Mark Rutte uit dat het virus dusdanig is ingedamd, dat versoepeling mogelijk is. "Zeker in de ziekenhuizen ontwikkelen de cijfers zich de laatste weken in de juiste rekening. De eerste fase ligt daarmee achter ons. Nu komt de fase dat we de overgang moeten maken naar de anderhalvemetersamenleving. Dat doen we zo snel als het kan, maar niet sneller dan verantwoord."

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid benadrukte dat we langere tijd zullen moeten leven met het coronavirus. "We moeten nu door naar de controlefase. Het nieuwe normaal, waarin we met allerlei aanpassingen het gewone leven zoveel mogelijk kunnen leiden, in afwachting van een vaccin. Dat is onze opdracht voor deze overgangsfase."

Testen

Het streven van het kabinet is om vanaf 1 juni iedereen met klachten de mogelijkheid te geven om zich te laten testen op corona. Bij een positieve test volgt een contactonderzoek. De Jonge: "Het opsporen van besmettingen helpt om verspreiding van het virus te voorkomen."

De minister waarschuwde echter ook dat de kans aanwezig is dat het virus opnieuw om zich heen grijpt. Daarom wordt de intensive care zo ingericht dat de capaciteit, bij een eventuele 'tweede piek', snel verhoogd kan worden tot 1.700 bedden.