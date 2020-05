Touringcarbedrijf Brookhuis in Oldenzaal heeft bussen al weken aan de kant: "Het is een drama'

Als Koen Ziemerink, manager busvervoer bij Brookhuis in Oldenzaal bij zijn werk komt, ziet hij ze staan: de touringcars die normaal op weg zijn om leerlingen te vervoeren die een schoolreisje hebben, of vakantiegangers naar hun bestemming te brengen. Nu staan ze stil, elke dag weer. En dat kost geld, veel geld. "Het is een drama."

Zeshonderd euro kost een bus die niet rijdt, elke dag weer. De schade voor de Brookhuis Groep loopt aardig in de papieren. "Een busbedrijf is kapitaalintensief. Alle kosten moeten we gewoon doorbetalen", legt Ziemerink uit.

Verdienen voor het hele jaar

En dat juist in de periode waarin het voor Brookhuis moet gebeuren. "Vanaf half maart tot en met half oktober moeten wij het geld verdienen voor het hele jaar", aldus Ziemerink. Een deel van die periode is al verstreken zonder dat de bussen konden rijden. En wanneer dat wel weer mogelijk is, kan niemand met zekerheid zeggen."

In opdracht van een uitzendbureau wordt nog wel gereden. Dagelijks worden mensen met de bus naar een slachterij gebracht waar ze werken. Netjes volgens de regels, dus met anderhalve meter . Dat betekent dat er in een bus waarin normaal zo'n vijftig mensen kunnen zitten, er nu slechts veertien of zestien zitten. En als het een dubbeldekker is, kunnen 24 mensen mee.

Niet te betalen

Reken dat maar eens uit als het om een schoolreisje gaat. "Dan zijn er voor een groep van vijftig mensen die normaal in één bus zitten ineens drie bussen nodig. Dat is niet te betalen." Brookhuis heeft het geluk dat het uitzendbureau de kosten voor haar rekening neemt, het ligt niet voor de hand dat scholen dat ook zullen doen.

Toch heeft Ziemerink zijn hoop wel gericht op bedrijven en verenigingen die een bus nodig hebben en bereid zijn om extra te betalen voor het vervoer. Als er niet snel licht aan het einde van de tunnel komt, wordt het in ieder geval een lastig verhaal voor Brookhuis. "Het gaat heel moeilijk worden", voorspelt Ziemerink.

Brandbrief

Eerder ging er al een brandbrief vanuit de sector naar de regering om extra geld voor de touringcarbranche. Maar dan gaat het alleen om geld waarmee de bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen. De omzet van de afgelopen maanden zijn ze kwijt. "Die kunnen we niet meer terug verdienen. Ik denk dat meer dan veertig procent van de bedrijven gaat omvallen."

En wanneer er wel weer geld verdiend kan worden, blijft gissen. "Dat valt totaal niet te plannen. We weten niets. Ik heb ook geen glazen bol. Het is zeer onzeker. Je wil het zo lang mogelijk volhouden maar er moet wel toekomst zijn."

Openbaar vervoer

Een lichtpuntje is het leerlingenvervoer dat vanaf 11 mei weer wordt opgestart in Enschede. Daar rijden we met vijf bussen. Die chauffeurs rijden tenminste weer." En Ziemerink ziet nog een opening. "Wellicht gaat binnenkort het openbaar vervoer weer rijden, maar is daar dan een tekort omdat er anderhalve meter afstand moet worden gehouden. Wij hebben bussen staan."