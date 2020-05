Blijdschap bij kapster en horeca-ondernemer over versoepeling maatregelen: "Kom maar op"

"Kom maar op!" Met die woorden reageert kapster Brigiet Schoemaker uit Hengelo op de mededeling van premier Mark Rutte dat de kappers vanaf 11 mei weer aan de slag mogen. "Heerlijk, ik mag weer beginnen." Ook horeca-ondernemer Arie-Willem Vermeij uit Giethoorn is blij met het nieuws dat hij vanaf 1 juni weer kan beginnen. "Dit is meer dan we verwacht hadden."

Wel of geen mondkapjes, dat is de vraag waar kappers nu voor staan. Het hoeft niet, is in de persconferentie gezegd. Dat wil echter niet zeggen dat Schoemaker of haar collega's geen mondkapje zullen dragen. "Ik wil dat overleggen met mijn team", zegt de kapster. "Ik vind het ook belangrijk wat zij willen."

Overleg met klant

En voor een knipbeurt zal het worden overlegd met de klant. "Als een klant zich niet veilig voelt, dragen wij een mondkapje." Natuurlijk mogen klanten er ook altijd zelf voor kiezen om een mondkapje te dragen.

Per 1 juni mogen maximaal dertig gasten in de horecagelegenheden van Vermeij in Giethoorn. Vermeij is eigenaar van Grand Café Fanfare en de Witte Hoeve. Ook de terrassen mogen weer worden bevolkt, mits mensen zich maar houden aan anderhalve meter afstand en aan een tafeltje zitten. "Dat is op de terrassen toch gauw vijftig tot zestig procent minder", rekent Vermeij voor.

Toch klaagt de horeca-ondernemer niet. "Het is meer dan gehoopt, op dit moment zijn we heel blij, maar het duurt nog wel even, 1 juni. Nog vier weken niks."

Contactberoepen

De opluchting overheerst bij Schoemaker nu er witte rook is voor de meeste contactberoepen, waaronder dus de kappers. "Ik ben zo blij. Als je haar maar goed zit hè." Als geen ander weet Schoemaker wat een bezoek aan de kapper doet met mensen. "Ik zie het aan hoe ze de zaak uitlopen. Wij kunnen onzekerheid wegnemen bij klanten."

Hand door het haar

En onzekerheid was er genoeg de afgelopen weken. Niet alleen bij Schoemaker zelf over de vraag wanneer zij en haar team weer aan de slag konden, maar ze zag het ook in de straten. "Als mensen mij als kapper tegenkwamen, haalden ze vaak eerst hun hand door het haar."

Perspectief; daar ging het de afgelopen weken regelmatig over. Ondernemers wisten niet waar ze aan toe waren. Duidelijkheid is er nu in ieder geval wel. Ook in de horeca. Vanaf 1 juli mogen er weer honderd mensen naar binnen. "Het is dan wel te hopen dat mensen zich aan de regels houden en thuis blijven als ze zich niet goed voelen."

Het zal druk worden de komende weken in de zaak verwacht Schoemaker. "Wij zijn gesloten op 16 maart, een week voordat het verplicht moest. Afspraken zijn toen allemaal verzet tot 8 april. Toen opnieuw en toen weer." Er zullen een boel dubbele afspraken in de agenda staan, maar het belangrijkste is dat iedereen weer welkom is. "Ik ben zo blij voor iedereen", glundert Schoemaker.

Voor niets aan het werk

Blijdschap overheerst ook bij Vermeij, maar de afgelopen maanden maken hij en veel collega's niet meer goed. En ook vanaf 1 juni wordt er nog weinig geld verdiend in de horeca. "Je bent voor niets aan het werk. Je houdt geen winst over, maar we moeten ergens beginnen. En dit is een heel mooi begin. Hier kunnen we wat mee."

Het is hopen op een hele mooie zomer in Nederland waarin de mensen de terrassen opzoeken en op die manier de horeca vooruit helpen. "Ik heb niks meer in de boeken staan. De familiefeestjes en personeelsfeesten waar wij het van moeten hebben, zijn allemaal afgezegd."

Vermeij verwacht dat de horeca nog flinke klappen zal krijgen, maar dan vooral in de winter als het weer rustiger wordt. "We hebben een mega-achterstand." Maar vooralsnog heeft Vermeij vooral zin om aan de slag te gaan. "Dit is supergaaf. We hopen op veel gasten. We willen ze hebben."

Wil jij weten hoeveel terrassen jouw gemeente heeft, kijk dan op onderstaand kaartje.



Sportscholen moeten wachten

Wat voorlopig nog niet open mag zijn sportscholen. Weliswaar mogen volwassenen vanaf maandag weer buiten sporten in groepen van maximaal tien personen, sportscholen moeten - zoals het nu lijkt - wachten tot 1 september.

Sportschooleigenaar Juan Carlos van Body Kicks in Weerselo had er wel rekening mee gehouden. "Het liefst was ik natuurlijk gelijk weer opengegaan, maar dat was geen realistische gedachte. Dus ik kijk er niet raar van op dat het nog even duurt."

Bootcamptrainingen

Juan Carlos heeft de afgelopen weken al nagedacht over wat hij kan doen zodra er weer meer mogelijk is. "In mijn hoofd heb ik vier a vijf schetsen. Daarvan ga ik nu bekijken hoe ik die het beste kan uitwerken." Onderdeel van die schetsen zijn onder meer bootcamptrainingen. Die kunnen buiten prima plaatsvinden in groepjes van maximaal tien sporters en met inachtneming van de anderhalve meter afstand.

"Daarnaast ben ik aan het bekijken hoe andere groepstrainingen buiten kunnen plaatsvinden. Of hoe sporters buiten kunnen fitnessen. Dat wordt wel iets meer een uitdaging. Materialen moeten dan natuurlijk wel tegen een beetje regen kunnen."