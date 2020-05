Wat vind jij: Het is opmerkelijk dat een mondkapje in het openbaar vervoer verplicht wordt en bij de kapper niet

In het openbaar vervoer moet vanaf dat moment verplicht een niet-medisch mondkapje gedragen geworden. Ov-bedrijven vroegen eerder al om een mondkapjesplicht, omdat het in bus, tram en trein niet haalbaar is om anderhalve meter afstand te houden.



Bij kappers en andere contactberoepen geldt het advies om zoveel mogelijk de anderhalve meter afstand in stand te houden. In deze sector wordt daarentegen het dragen van mondkapjes niet verplicht.



