Ellen Jansen verlaat Ajax, nieuwe club nog niet bekend

De 27-jarige spits verruilde in de zomer van 2018 FC Twente na tien jaar voor Ajax. In Amsterdam greep ze twee keer naast de landstitel, maar won ze in 2019 wel de KNVB-beker. Of ze nu terugkeert bij FC Twente, is dus nog ongewis.

Oranje

Jansen speelde tot dusver zestien interlands bij de Oranjevrouwen. Ze maakte in 2019 deel uit van de Oranje-selectie, die tweede werd op het WK in Frankrijk. In de finale waren de Verenigde Staten met 2-0 te sterk. Jansen kwam niet in actie op het toernooi.