120 innovatieve bedrijven in Oost-Nederland maken gebruik van Corona-overbruggingslening

Sinds de openstelling op 29 april hebben in Oost-Nederland ruim 120 bedrijven en innovatieve mkb’ers een aanvraag ingediend voor een Corona-overbruggingslening (COL) of het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS). 42 procent van de aanvragen komt van ondernemers uit Overijssel, de rest uit Gelderland, blijkt uit cijfers van ontwikkelingsmaatschappij OostNL.

De regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL beoordeelt voor het ministerie van Economische Zaken de aanvragen van ondernemers uit Overijssel en Gelderland.

AppThis Group uit Enschede ontving als eerste bedrijf een zogenoemde Corona-OverbruggingsLening (COL) in Oost-Nederland. AppThis ontwikkelt de applicatie Leqqr waarmee gasten in een restaurant via hun smartphone of via een bestelkiosk in de zaak zelf bestellingen kunnen doorgeven en afrekenen.

“We gebruiken de lening voor opvulling van de teruggevallen omzet en voor de laatste productaanpassingen in verband met de 1,5 meter condities bij onze klanten,” zegt Arjan Zwarteveen die samen met Andreas Weber het bedrijf runt.

De Corona-OverbruggingsLening (COL) is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb-ers geen kredieten hebben van banken en in financiële problemen zijn gekomen door de uitbraak van het coronavirus. Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de gezamenlijke Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen.