Overdag fietsverbod in Giethoorn, Ossenzijl en Kalenberg maar niet voor bewoners

Het fietsverbod geldt in Giethoorn voor de paden langs het Zuiderpad, de Langesteeg en het Binnenpad. Verder is het fietspad tussen Kalenberg en Ossenzijl overdag voor onbepaalde tijd gesloten voor tweewielers. Omleidingen worden met borden aangegeven.

Eerder was op deze paden een permanent fietsverbod, vanaf zaterdag gaat het aangepaste verbod in.

Ondoenlijk

Met de versoepeling van het fietsverbod komt Steenwijkerland tegemoet aan de wensen van inwoners, aldus Bats tijdens een persconferentie woensdagmiddag. In Kalenberg en Ossenzijl is de maatregel genomen na contact met omwonenden. Een deel van de woningen in Ossenzijl, Kalenberg en Giethoorn is alleen bereikbaar via een 80 centimeter smal pad of via het water.

Uit een enquête onder de bevolking van Giethoorn bleek dat de inwoners zich wel konden vinden in het fietsverbod dat daar al geldt sinds vorige week. "Maar ze vonden niet dat dit voor henzelf moest gelden", zegt de burgemeester. Een deel van de inwoners moet door het fietsverbod erg ver lopen voor de boodschappen, voor sommigen ondoenlijk.

Het Binnenpad in Giethoorn in pre-coronatijd (Foto: RTV Oost)

Verkeerstellingen

Rob Bats kondigt verder aan dat de gemeente verkeerstellingen gaat houden langs de Gieterse paden. Nu de zomer zich aandient, wordt toenemende drukte verwacht. "We willen een indruk krijgen op welke momenten het rustig is en wanneer druk."

De tellingen zijn bepalend voor eventuele verdere maatregelen.

Ossenzijl-Kalenberg

De komende tijd worden nog meer smalle fietspaden in de gemeente Steenwijkerland geïnventariseerd om te kijken of maatregelen nodig zijn. Burgemeester Bats wil ook kijken naar het aantal handhavers, dat mogelijk naar boven moet worden bijgesteld. In de komende week wordt hierover meer duidelijkheid verwacht.