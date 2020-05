RIVM-onderzoek: anderhalvemetersamenleving is een lastige opgave

Anderhalve meter afstand houden van anderen blijkt tijdens het werk en het doen van de boodschappen erg lastig. Dat is een van de uitkomsten uit het onderzoek dat de RIVM-gedragsunit en GGD'en deed onder 90.000 mensen.

Die afstand gaat ook de komende tijd een belangrijke rol spelen in de Nederlandse samenleving. Premier Rutte kondigde gisteren aan de intelligente lockdown van het land langzaamaan af te schalen om het dagelijks leven weer op te pakken. Maar de anderhalvemeterregel blijft in stand.

Supermarktbezoek

Uit het onderzoek van het RIVM en de GGD'en blijkt dat de afstand houden bij bezoek of tijdens het wandelen vrijwel geen problemen oplevert. Slechts een derde van de ondervraagden gaf aan zelden of nooit iemand binnen anderhalve meter te krijgen tijdens een supermarktbezoek of werkdag.

De hygiëneregels naleven gaat de Nederlander een stuk makkelijker af. Ongeveer tachtig procent geeft aan zich er moeiteloos aan te houden. Denk hierbij aan het regelmatig handen wassen, niezen of hoesten in de elleboogholte, gebruik van papieren zakdoekjes of het niet geven van een hand.

Gezondheid

De crisis heeft ook een invloed op de gezondheid en leefstijl van de Nederlanders. Meer dan de helft geeft aan fors minder te bewegen. Onder meer de sluiting van sportclubs en het verbod op sporten in teamverband zijn hiervan de oorzaken. Een derde van de ondervraagde rokers is veel meer gaan roken.

Ondanks de lastige periode waarin we verkeren, heeft zo'n zeventig procent volgens het onderzoek vertrouwen in de Nederlandse bestrijding van het virus. Meer dan de helft is zelfs van mening dat ons land het veel beter doet dan andere landen.