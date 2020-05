Resten van eeuwenoude waterputten in Enschede gevonden

De vondsten werden gedaan bij de herinrichting van de Oldenzaalsestraat en de Van Lochemstraat.

Sporen van vroeger

"Enschede kreeg in 1325 stadsrechten, waarna de stad versterkt werd met wallen en een dubbele gracht. Al tweehonderd jaar eerder wordt Enschede in historische bronnen genoemd. Afgezien van de kerk op de Markt waren er uit deze periode geen duidelijke sporen van vóór de stadsinrichting gevonden, tot nu. Dat maakt deze vondsten heel bijzonder", zegt archeoloog Hans Oude Rengerink.

De Oldenzaalsestraat lag destijds net iets buiten de wallen van Enschede. De vondst uit de achtste eeuw is een pot die gemaakt is in het Frankische gebied. Dat deze in Enschede terecht kwam, komt doordat de stad in die tijd werd ingelijfd door het Frankische Rijk van Karel de Grote.

"De vondst is om twee redenen heel bijzonder", zegt Oude Rengerink. "Het aardewerk waaruit de pot bestaat wordt bijna nooit gevonden in Nederland. En als het al wordt gevonden, zijn het slechts enkele scherven. Dat maakt deze vondst tot nu toe nog onverklaarbaar."

Emmer

De andere vondst is een emmer, die ongeveer uit het jaar 1100 komt. "Omdat de emmer nog zo compleet is, is het een zeldzame vondst. Voor die tijd was deze emmer niet ongewoon, maar deze wordt zelden gevonden, omdat het hout normaal snel vergaat", zegt de archeoloog.

De gevonden houten emmer uit ongeveer 1100 (Foto: Gemeente Enschede)