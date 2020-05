Aantal Wmo-gebruikers in Overijssel stijgt, Staphorst, Dalfsen en Enschede zijn uitschieters

Het aantal Wmo-gebruikers in Overijssel is vorig jaar gestegen (Foto: iStock)

Vorig jaar deden meer Overijsselaars een beroep op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dan in 2018. De gemeenten Dalfsen, Staphorst en Enschede vallen vooral op: daar is de stijging het grootst.

De Wmo moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Het gaat onder meer om hulp in de huishouding, hulp met persoonlijke verzorging of het gebruik van hulpmiddelen als een traplift of rolstoel. Sinds 2015 ligt de uitvoering van die taak niet meer bij het Rijk, maar bij gemeenten.

Opvallende gemeenten

Ten opzichte van het jaar ervoor is het aantal mensen dat gebruikmaakte van de Wmo in Enschede met een derde gestegen naar 16.320. In Dalfsen (1.645 gebruikers) steeg die vraag met een vijfde en in Staphorst (590 gebruikers) met achttien procent.

Ook Dinkelland (1.705 gebruikers) valt op in onze provincie; het is de enige gemeente waar de Wmo-vraag is gedaald (halve procent).

Landelijk gezien maken 1,1 miljoen mensen gebruik van de wet. Dat is vijf procent meer dan een jaar eerder.

Ben je benieuwd hoe dat in jouw gemeente zit? Kijk dan op onderstaande kaart.