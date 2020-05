PVA bekritiseert jeukrupsbestrijdingsmiddel Xentari na verontruste vragen Almeloërs

De bestrijding van de jeukrups is weer in volle gang (Foto: GettyImages)

PVA-fractievoorzitter Harry de Olde startte een onderzoek naar het middel en kwam volgens eigen zeggen onder andere op internet verontrustende berichten tegen, waarvan hij enorm is geschrokken.

'Alle rupsen dood'

"Al zoekende lees ik dat Xentari een veelgebruikt bestrijdingsmiddel is tegen de eikenprocessierups, maar dat het zo agressief is dat het alle rupssoorten uitroeit. Dat zeg ik niet, maar De Vlinderstichting", aldus De Olde.

De Vlinderstichting riep gemeenten vorig jaar al op om het gebruik van Xentari zoveel mogelijk te minimaliseren en te beperken tot plekken met ernstige overlast binnen de bebouwde kom.

Dit middel doodt alles wat er in de eikenboom leeft Bomenconsulent

De Olde refereert in zijn vragen aan het college van B en W ook aan een bericht van RTV Oost waarin Joost Rikhof, bomenconsulent bij de gemeente Oldenzaal het volgende zegt: "Dit middel doodt alles wat er in de eikenboom leeft, alsof je met een kanon op een mug schiet."

Uitlegvideo

De gemeente Almelo startte eind vorige maand met de bestrijding van de eikenprocessierups. In een filmpje op Facebook werd daar melding van gemaakt. Het bedrijf dat de bestrijding uitvoert, legt in de video uit hoe ze te werk gaat en wat ze van inwoners verwachten als ze voorbij komen rijden met de blazer die de Xentari de bomen inspuit. De ene keer gebeurt dit met een spuit op een terreinwagen, de andere keer met een spuit achter een tractor.

Xentari al langer omstreden

Het bestrijdingsmiddel Xentari is al langer omstreden. Uit een rondgang die RTV Oost vorig jaar hield, bleek dat zeker tien Overijsselse gemeenten het middel gebruiken om de eikenprocessierups te bestrijden. De gemeenten Hengelo en Oldenzaal waren de enige gemeenten die bij onze rondgang nadrukkelijk aangaven géén Xentari te gebruiken, omdat het ook ten koste gaat van andere insecten.

Inmiddels is de bestrijding van de eikenprocessierups in Overijssel in volle gang. Gisteren werd Xentari in eiken op recreatieplas het Rutbeek in Enschede gespoten en ook in Hellendoorn zijn ze druk.

Op Facebook meldt de gemeente Hellendoorn dat het helaas niet lukt om alle eiken met Xentari te behandelen en dat heel bewust wordt gekeken waar het middel wordt ingezet. "We kiezen ervoor om te bestrijden op plekken waar veel mensen komen en waar doorgaande fietsroutes liggen. Locaties waar beschermde vlinders voorkomen behandelen we niet om te voorkomen dat we die soorten schade toebrengen."

Vertimec

Onlangs kwam een bedrijf uit Zwartewaterland in het nieuws vanwege haar deelname aan een proef met het bestrijdingsmiddel Vertimec.

De Vlinderstichting tekende bezwaar aan tegen deze proef omdat het middel alles wat ermee in aanraking komt doodt.

Een woordvoerder van de Vlinderstichting zei tegen de NOS dat het bizar is dat dit middel mag worden getest: "In een eik leven honderd verschillende nachtvlinders, die gaan dan allemaal dood. De rupsen zijn weer belangrijk voor vogels, die dan geen eten hebben. We hebben al te maken met een desastreuze afname van de biodiversiteit bij insecten. Dit soort proeven maakt dat alleen maar erger."