Verpleeghuizen blijven voorlopig op slot maar zorginstellingen zien wel lichtpuntjes

De verpleeghuizen hadden ook niet verwacht dat het bezoekverbod er al af zou gaan. Bestuurder Albert Hilvers van zorggroep Oude en Nieuwe Land is blij dat er nu wel een klein stapje wordt gezet: "De minister zei het mooi: tijd van leven is niet belangrijker dan de kwaliteit van leven, en dat is een goed uitgangspunt om te kijken wat er wél mogelijk is".

Proef met bezoek

Bij de proef in vijfentwintig verpleeghuizen verspreid over het land mogen de bewoners op afspraak één vaste bezoeker ontvangen. Per GGD-regio in het land doet één verpleeghuis mee. Voorwaarde om aan de proef mee te doen is dat de hele locatie coronavrij moet zijn.

Albert Hilvers vindt dit een goed idee: "Deze proef geeft veel informatie, ook voor de huizen die er niet aan meedoen. Tegelijk is het spannend om weer mensen toe te laten, want elke stap die je zet, kan de kans op besmettingen vergroten. Het blijft een wankel evenwicht".

Verpleeghuizen blijven gesloten voor bezoek (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Coronavrij De kans is aanwezig dat één van de huizen van Oude en Nieuwe land meedoet aan de proef. Daar is het redelijk gelukt om het coronavirus buiten de deur te houden. Op slechts één van de dertien locaties zijn bewoners ziek geworden. Bij de zorggroep zijn allerlei initiatieven om toch contact met de buitenwereld op poten te zetten. Voor Hilvers is de wens van de bewoner hierbij leidend: "Sommige bewoners snakken naar bezoek, anderen willen dolgraag zelf weer even naar buiten toe kunnen. Het is echt maatwerk, er is niet één oplossing". Veilig contact Alle verpleeghuizen in de regio zoeken tijdens de lockdown naar mogelijkheden om toch veilig contact tot stand te brengen, zonder dat bezoekers naar binnen hoeven. Sowieso is er digitaal van alles op poten gezet, maar ook om elkaar in het echt te zien. Het begon met hoogwerkers maar inmiddels zijn er meer praktische bezoekplekken zoals tuinhuisjes, mobiele huiskamers en omgebouwde bouwketen die in de tuinen geplaatst kunnen worden. Lapmiddeltjes Maar praten tegen een telefoon of tien minuutjes achter glas elkaar zien blijven lapmiddeltjes, het is fijn om deze tijd door te komen maar het weegt niet op tegen de vrije keus van bewoners en hun naasten om de deur in of uit te gaan en bij elkaar te zijn. Beeldbellen in het verpleeghuis (Foto: Zorggroep Oude en Nieuwe Land) Ook zijn deze vormen van contact niet voor iedereen prettig; dementerende ouderen snappen bijvoorbeeld niet waarom het bezoek niet gewoon binnenkomt maar achter glas blijft staan. En voor iemand die slechthorend of slechtziend is, heeft beeldbellen ook weinig meerwaarde. Kleine stapjes Hilvers vreest dat het nog wel lang gaat duren voor het weer enigszins is zoals het was: "Om weer een klein beetje die kant op te gaan moeten we stapje voor stapje kijken wat er gebeurt, en onze bewoners heel goed in de gaten blijven houden bij elke uitbreiding van het contact".