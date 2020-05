Stef opent in coronatijd horecazaak bij station Almelo: "Dit was niet te voorspellen"

Nieuwe horecazaak in Almelo de Riet opent in coronatijd

Een nieuwe horecazaak openen in coronatijd. En dan ook nog eens naast het spoor, terwijl er amper treinreizigers zijn. Stef Ekkerink gooide afgelopen dinsdag de deuren open van zijn nieuwe frietzaak op station Almelo de Riet. "Ik heb wel even getwijfeld of ik open zou moeten gaan."

In januari werd Ekkerink eigenaar van het pand bij het Almelose treinstation. "Het was niet te voorspellen dat het zo zou lopen", erkent de kersverse patatboer. "Ik heb de afgelopen twee maanden ook wel regelmatig getwijfeld of ik door moest zetten en nu al open zou moeten gaan. Ik twijfelde met name over de klandizie, of er wel mensen zouden komen."



Treinreizigers

Want treinreizigers, daar moet Ekkerink het van hebben. Juist die zijn er nu niet of amper, vanwege alle coronamaatregelen. "Maar ik ben opengegaan, omdat ik toch het vertrouwen heb dat mensen gaan komen."

Afgelopen dinsdag, 5 mei, liep het op de eerste dag al direct storm. "Het was echt topdrukte en de reacties waren super. Daar ben ik heel blij mee", zegt Ekkerink opgetogen.



Ekkerink werkte hiervoor bij afvalverwerker Twence, maar besloot zijn droom achterna te jagen: een eigen frietzaak beginnen. "Het is mijn langgekoesterde wens om een horecazaak te openen. Ik ben vroeger gestart in de horeca en zo kwam ik hier weer terecht."



Eerder open

Hoewel Ekkerink de klandizie nu nog vooral moet hebben vanuit de wijk, richt hij zijn pijlen ook op de treinreizigers. De normale dienstregeling komt vanaf 1 juni weer langzaam op gang. "Als de treinen straks weer voller zitten, gaan we ook eerder open. Koffie-to-go, broodjes. Ja, laat maar komen."