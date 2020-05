Overijssel gaat langzaam weer open, maar nog niet iedereen aan het werk

De contactberoepen mogen maandag weer starten en daarmee ook de schoonheidssalons. Saskia runt samen met haar man een schoonheidssalon in Zwolle. Met de nodige voorzorgsmaatregelen kan ze volgende week weer open. En dat had ze niet verwacht. "We hielden rekening met een week later of misschien wel twee, dus we waren blij verrast. Mijn man trok gelijk een fles champagne open."

De afgelopen maanden waren heel spannend voor het echtpaar. Saskia: "We kwamen ineens zonder werk te zitten, inkomsten vielen weg. We konden niet van alle regelingen gebruik maken, omdat we een bedrijf aan huis hebben. Gelukkig kwam er later voor ons toch ook een stukje bijstand."

Feestje

Ondertussen konden de twee de afgelopen periode wel aan de slag met hun bedrijf. "We hebben online trainingen gevolgd, de website opgefrist en de salon opnieuw ingericht. We hebben ons hoofd boven water kunnen houden." Maar nu staat Saskia te trappelen om weer écht te beginnen. "Heel fijn. Het is een feestje dat ik weer mag werken. Ik ben blij dat de mensen weer mogen komen."

Saskia kan weer aan de slag: "Mijn man trok gelijk een fles champagne open" (Foto: RTV Oost / Mark Bakker)

Zwembaden

Zwembaden mogen maandag ook weer open, maar op veel locaties zal die datum niet gehaald worden. Zo mikt zwembad Kuiperberg in Ootmarsum op 1 juni als openingsdatum.

Bezoekers krijgen te maken met een aantal maatregelen. Wethouder Benno Brand van de gemeente Dinkelland: "In dit zwembad gaat gewerkt worden met linten bij de ingang, zodat bezoekersstromen gescheiden worden. Mensen die het zwembad binnengaan, kunnen dus geen gasten tegenkomen die het bad verlaten." Een kaartje kopen voor het zwembad kan voorlopig alleen online en dus niet aan de kassa.

Eigen verantwoordelijkheid

Nog onduidelijk is hoeveel bezoekers tegelijkertijd welkom zijn in het zwembad, maar Brand verzekert dat dat er meer dan dertig zullen zijn. Daarnaast kondigt de wethouder aan dat badmeesters gaan handhaven op de anderhalve meter afstand, hoewel dat in het water niet eenvoudig zal worden. "Ik doe ook een beroep om de mensen zelf en hun verantwoordelijkheid hierin."

Wethouder Benno Brand: "Ik doe een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen" (Foto: RTV Oost / Rutger Borgerink)

Sauna's

In tegenstelling tot zwembaden, moeten sauna's wachten tot 1 september. Een onbegrijpelijke beslissing, vindt Ruud ten Have, directeur van Sauna Saré in Oldenzaal. Hij wil het liefst zo snel mogelijk weer de deuren openen. "Onze cabines zijn warm en droog. Van die omstandigheden is aangetoond dat het coronavirus er juist een hekel aan heeft."

"Zeer teleurstellend", baalt Ten Have van het feit dat hij nog maanden moet wachten tot de deuren weer open kunnen. "We zijn met de hele wellnessbranche vanaf maart bezig om een protocol op te stellen. Samen met de overheid. Daarbij is duidelijk geworden dat het veilig is om per binnengast tien vierkante meter ruimte aan te houden. Dan praten we nog niet eens over de buitenruimte."

Die ruimte is er volop bij de sauna van Ten Have. In totaal zo'n 15.000 vierkante meter. Op het terras kunnen de tafels makkelijk drie tot vier meter uit elkaar gezet worden. Ten Have: "We snappen de hele redenatie van de overheid dan ook niet. Wat ik ook bijzonder storend vind is dat sauna's altijd maar in één adem genoemd worden met seksclubs. Daar willen we helemaal niet mee geassocieerd worden."

Sauna-eigenaar Ruud ten Have kan de deuren nog niet openen (Foto: RTV Oost / Tim Woldering)

Sportscholen

Sportscholen mogen voorlopig ook nog niet open. Weliswaar mogen volwassenen vanaf maandag weer buiten sporten in groepen van maximaal tien personen, sportscholen moeten - zoals het nu lijkt - wachten tot 1 september.

Branchevereniging NL Actief noemde het kabinetsbesluit 'onacceptabel', maar sportschooleigenaar Juan Carlos van Body Kicks in Weerselo had er wel rekening mee gehouden. "Het liefst was ik natuurlijk gelijk weer opengegaan, maar dat was geen realistische gedachte. Dus ik kijk er niet raar van op dat het nog even duurt."

Bootcamptrainingen

Wel mag Juan Carlos vanaf komende maandag, als ook de gemeente akkoord gaat met zijn plan, een stuk meer doen. Hij broedde de afgelopen weken op vier à vijf schetsen. Onderdeel daarvan zijn bootcamptrainingen, die kunnen buiten prima plaatsvinden in groepjes van maximaal tien sporters en met inachtneming van de anderhalve meter afstand.

"Daarnaast kijk ik hoe ook andere groepstrainingen buiten kunnen plaatsvinden. Of hoe sporters buiten kunnen fitnessen. Dat wordt wel iets meer een uitdaging. Materialen moeten dan natuurlijk wel tegen een beetje regen kunnen."

Sportschooleigenaar Juan Carlos gaat meer trainingen buiten aanbieden (Foto: RTV Oost / Marcus Siebes)