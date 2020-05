Evenementen moeten wachten op vaccin: "Hopen en vertrouwen hebben in de wetenschap"

Het is een klap, maar ze zagen het aankomen. Overijsselse festivalorganisatoren mogen pas weer evenementen organiseren als er een coronavaccin is. Dat maakte 'coronaminister' Hugo de Jonge bekend.

Gisteren maakte het kabinet bekend dat de coronamaatregelen rustig worden afgebouwd. Stap voor stap, maand voor maand. Op 1 juni worden terrassen weer geopend en mogen culturele instellingen weer aan de slag.

Weer een maand later gaan voorzieningen op campings en vakantieparken weer open, ook zijn georganiseerde samenkomsten met honderd personen weer toegestaan. Weer een maand later, op 1 september, mag er weer volop gesport worden.

Maar het beleef stil rondom evenementen. Er kwam geen datum. Vanmorgen gaf minister De Jonge duidelijkheid. "Voor de laatste stap, de massale evenementen met een landelijke uitstraling, kunnen we nog geen datum noemen. Dat kan eigenlijk pas weer als er een vaccin is en niemand weet hoe lang dat gaat duren. We hopen natuurlijk op snel, maar een jaar of langer is heel reëel."

Prematuur

De organisator van Dauwpop, Rob Telgenkamp, blijft liever positief. De organisatie van Dauwpop is al druk bezig met de editie van 2021 en de uitspraken van De Jonge gaan daar niet veel aan veranderen. Telgenkamp noemt de uitspraken van de coronaminister "prematuur".

De festivalorganisator heeft goede hoop dat er voor Dauwpop 2021 een vaccin is. "We kunnen alleen maar hopen en vertrouwen hebben in de wetenschap."

Telgenkamp denkt dat de branche dit probleem goed zelf kan oplossen. Maar die anderhalve meter afstand blijft een heikel punt. Dat ziet de festivalorganisator niet voor zich. Er moet volgens hem wat verzonnen worden om het "allemaal wat minder risicovol te maken". Hij denkt onder meer in de richting van betere sanitaire voorzieningen, al heeft zijn festival het naar eigen zeggen goed voor elkaar.

'Nachtmerrie'

De branchevereniging Vereniging van Evenementenmakers zegt tegen de NOS dat het een nachtmerrie is dat het mogelijk langer dan een jaar gaat duren tot er weer grote evenementen kunnen worden gehouden. "Als bedrijf heb je geen perspectief. Dat we volgend jaar konden starten, wordt nu ook bedreigd."

Daarom pleit de branchevereniging voor extra overheidssteun. "Als evenementensector moeten we nu specifiek geholpen worden door de overheid om überhaupt nog te kunnen bestaan. Deze klap is groter dan wat we ooit gehad hebben. Als evenementensector zitten we er heel slecht bij, bedrijfsmatig gezien zijn wij de sector die er als eerste uit ging en als laatste aan zal gaan."