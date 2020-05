Dode baby Haaksbergen: moeder 60 dagen langer vast

Onderzoek in de woning in Haaksbergen waar de baby overleed (Foto: RTV OOST)

Onderzoek in de woning in Haaksbergen waar de baby overleed (Foto: RTV OOST)

Onderzoek in de woning in Haaksbergen waar de baby overleed (Foto: RTV OOST)

De dertigjarige moeder uit Haaksbergen, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar baby, blijft langer vast zitten. Nadat haar voorarrest in eerste instantie met veertien dagen werd verlengd, zijn de verdenkingen tegen haar dusdanig dat nu is besloten dat ze nog minstens zestig dagen in hechtenis blijft. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank Almelo vanmiddag bepaald.

Justitie startte een onderzoek op nadat de moeder en haar partner in de nacht voor Eerste Paasdag zich even na middernacht met hun dode kind in het ziekenhuis meldden.

De vader was die nacht, op het moment van de bevalling, niet thuis. Toen hij thuiskwam, trof hij zijn vriendin met het kind aan. Daarop stapten ze in hun auto en reden naar het ziekenhuis.

Verdachte omstandigheden

De artsen vonden de omstandigheden waaronder het kind werd binnengebracht dusdanig verdacht dat ze alarm sloegen. Omdat de baby thuis was overleden, werd vervolgens de ouderlijke woning aan de Jan Vermeerstraat door forensisch experts dagenlang onderzocht op eventuele sporen. Twee weken na het Paasweekeinde volgde een tweede onderzoek in het huis.

Alsnog aangehouden

Nadat de moeder en vader tegenover de politie verklaringen hadden afgelegd, bleven ze aanvankelijk op vrije voeten. De moeder werd in de loop van de week echter alsnog aangehouden. Justitie wil niet kwijt wat de aanleiding was voor die arrestatie en liet in een uiterst summiere verklaring slechts weten dat ze wordt verdacht van 'betrokkenheid bij de dood van haar kind'.

Ook de vader was aanvankelijk verdacht, maar werd niet aangehouden. Na enkele dagen maakte justitie bekend dat de vader niet langer verdachte is.

Al eerder bevallen

Zoals gemeld is de moeder enkele jaren geleden ook al eens bevallen van een baby, die slechts korte tijd heeft geleefd.

Moeder wist niet dat ze zwanger was

Gedurende de paar dagen dat de woning aan de Jan Vermeerstraat werd doorzocht en de moeder intussen op vrije voeten was, vertelde ze dat het eerdere kind levenloos ter wereld was gekomen. Dat zou zijn gebeurd in het bijzijn van een arts. Ook vertelde de moeder dat ze - zowel bij het kind van enkele jaren geleden als nu - in beide gevallen zelf niet wist dat ze zwanger was. Daar zou een medische oorzaak voor zijn. Dit melden meerdere bronnen aan RTV Oost.

Justitie wil niet kwijt of het overlijden van het eerdere kind nu ook wordt onderzocht.

Reacties advocaten

Mariska Pekkeriet, advocaat van de moeder, zegt niet te kunnen reageren. Justitie heeft zogenoemde beperkingen tegen haar cliënt opgelegd, wat inhoudt dat de moeder met uitzondering van haar advocaat met niemand contact mag hebben. De advocaat mag daar van justitie geen mededelingen over doen.

Emma Keulen, de advocaat van de vader, laat weten dat de man geen behoefte heeft om zijn verhaal te doen.