Jeugdinternational Casparij naar FC Twente Vrouwen

"Kerstin is een zeer dynamische en snelle speelster", weet technisch manager Rene Roord. "Ze is altijd vertegenwoordigd in de nationale (jeugd)selecties en speelt momenteel in Oranje Onder 23. Kerstin past goed bij ons als speelster, ik heb behoorlijke verwachtingen van haar.”



Ook Casparij reageert verheugd: "De club heeft een rijke historie en de overgang naar FC Twente zie ik voor mij als een mooie uitdaging en goede stap in mijn carrière. Het gevoel bij FC Twente was gelijk goed, het is de juiste club om mijzelf verder te ontwikkelen. Ik hoop van waarde te kunnen zijn voor het team in het gevecht om een eventueel kampioenschap, de KNVB Beker en het bemachtigen Champions League ticket. Ik kijk er naar uit om komend seizoen in het rood van FC Twente te spelen."