Spugende en met wc-water gooiende Almelose veelpleger gaat bijna vier maanden de cel in

Als politiemensen nog geen twee weken geleden, op 25 april, de melding krijgen dat de man in zijn woning aan het doordraaien is en spullen uit zijn raam gooit, nemen ze het zekere voor het zekere en gaan met meerdere agenten op pad om in te grijpen.



Daar zien agenten een kapot raam en allerlei spullen op straat liggen. In de woning treffen ze de verwarde man en een doodsbange huisgenoot aan. Voordat ze de verdachte in de boeien kunnen slaan, gaat hij ook uit zijn bol tegen hen. "Ik ga jullie allemaal doodschieten", roept hij en dreigt daarnaast om de woningen van de agenten in brand te steken.



Toiletwater

Uiteindelijk wordt de voor de politie bekende veelpleger in de boeien geslagen en overgebracht naar het arrestantencomplex in Borne. In de nacht van 25 op 26 april vernielt hij zijn matras en zet een bekertje met toiletwater klaar. Een agente die hem de volgende ochtend, via het luik van de cel, ontbijt komt brengen krijgt de beker met toiletwater over zich heen.



Achteraf blijkt dat het niet alleen water is dat de agente over zich heen krijgt. Uit camerabeelden blijkt dat de 35-jarige zichzelf die nacht boven het toilet heeft bevredigd en niet doortrok. De agente doucht zich daarna meermaals, maar raakt het gevoel van walging niet kwijt. Ze krijgt een schadevergoeding van 550 euro toegewezen door de rechter.



Na het gooi-incident wordt een GGD-arts ingeschakeld, maar ook zij is slachtoffer van de boosheid van de verdachte. Hij bespuugt haar als het luik van de cel opengaat. De arts droeg op dat moment een gezichtsbedekkend masker en een mondkapje. Uit een slachtofferverklaring wordt duidelijk dat ze niet bang is voor een mogelijke besmetting met het coronavirus, maar het wel heel erg smerig vindt. Zij wil 400 euro smartengeld van de veelpleger en krijgt dat ook toegewezen.



"Psychose en boosheid"

De verdachte verkeerde op 25 april in een psychose. Het is niet de eerste keer, de man heeft niet alleen al een enorm strafblad, maar ook een verleden vol gedwongen opnamen in psychiatrische klinieken. Geen van de maatregelen hielp om het gedrag aan te pakken, concludeert de reclassering in een rapport.



Zelf heeft de reclassering de veelpleger al opgegeven, men ziet er geen heil in om nog eens met hem aan de slag te gaan. In het rapport geeft de reclassering aan dat de enige oplossing tbs met dwangverpleging is. Omdat deze feiten niet ernstig genoeg zijn om zo'n verregaande maatregel op te leggen, is het advies om maar 'gewoon af te straffen'.



De eis van de officier van justitie was een celstraf van vijf maanden. Ook wil ze een nog openstaande voorwaardelijke straf van drie weken omzetten. De Almelose rechter neemt alleen het laatste deel van haar eis over, de veelpleger moet naast de drie maanden ook die drie weken uitzitten.

