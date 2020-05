Overdracht coronavirus via deurklink verleden tijd door handige L-Bow deurgreep

Toen zijn vriendin met corona-achtige verschijnselen thuis zat ontstond het idee voor het ontwikkelen van een elleboogdeurgreep. “Hoewel we niet zeker wisten of ze het coronavirus had, maakten we ons toch zorgen: besmetting op de kinderen moest voorkomen worden.”

En zo kwam Sebastiaan Moes op het idee om een deurgreep te ontwikkelen waarmee je de deur met je elleboog kan openen. “Ik kwam erachter dat het Belgische bedrijf Materialise al zo’n greep had ontwikkeld. Dat ontwerp heb ik gebruikt en uitgebreid.”

‘Elke huisvrouw moet dit kunnen’

Na enig proberen ontdekte Moes dat het model van Materialise niet voor iedere deurklink geschikt is. “Vervolgens ben ik verder gaan ontwikkelen met dat model en heb ik een paar verschillende types geprint met de 3D-printer.” Uiteindelijk ontstond er een universele, blauwe deurgreep die past op iedere deurkruk.

Het model dat ontwikkeld en geprint werd in het Fablab van Hogeschool Saxion in Enschede moet worden bevestigd met drie tie-wraps. “De bedoeling is dat elke huisvrouw dit zelf moet kunnen doen”, zegt Moes.



Open source

Het namaken en verbeteren van het model van Moes is toegestaan volgens het open source principe. “Het bestand is via onze website te downloaden en zo kunnen particulieren of bedrijven met een eigen 3D-printer het ook zelf printen of verbeteren”, legt Moes uit. “Maar het is niet de bedoeling dat er handel mee wordt gemaakt.”

Coronaproof deuren openen (Foto: RTV Oost)

Het Fablab biedt L-Bow, in een set van twee stuks, dan ook voor de kostprijs van 5,99 euro aan. “Onze bedoeling is om in eerste instantie de zorg te helpen en daar hoeven we geen geld aan te verdienen.”

200 aanvragen

Op dit moment heeft het Fablab zo’n 200 aanvragen binnen uit de medische hoek, maar ook van particulieren. Hiervan zijn er inmiddels dertig geprint. “Helaas doet de 3D-printer er 24 uur over om een setje te printen, dus massaproductie is in ons laboratorium niet mogelijk.” Als de aanvraag hoog genoeg is dan is het plan om de productie over te laten aan spuitgieterijen.



Via info@fablabenschede.nl kan een L-Bow besteld worden.