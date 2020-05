'Vriend-in-nood-app-fraude' in Overijssel sinds corona verdrievoudigd

De zogenoemde 'vriend-in-nood-fraude' maakt steeds meer slachtoffers. De politie Oost-Nederland had hier eerder al de alarmklok over geluid, maar het aantal gedupeerden loopt steeds verder op. Hoewel het speciale cyberteam het nog te pril vindt om een rechtstreekse link met corona te leggen, is er sinds de crisis uitbrak sprake van een opvallende trend en steeg het aantal aangiften in Oost-Nederland van twintig naar zestig.

door Marlies Streppel





Zoals gemeld rolde het cybercrimeteam recent een WhatsApp-bende in Deventer op. De in totaal 24 verdachten hadden circa 75.000 euro buitgemaakt.

De 'vriend-in-nood-fraude' is een relatief nieuwe vorm van internetoplichting, waarbij de ontvanger een appje van een familielid of vriend ontvangt. Die zegt een nieuw nummer te hebben, even met een noodsituatie zit en vraagt om met spoed geld over te maken.

Gevaarlijke offline-wereld

Met de opkomst van social media en het dagelijks gebruik van apps, zijn de mogelijkheden voor oplichters inmiddels oneindig. "Mensen zien de onlinewereld als een veilige omgeving. Terwijl het eigenlijk een veel gevaarlijkere plek is dan de offline-wereld. Je kunt iemand bijvoorbeeld niet zien en dat brengt in de praktijk veel gevaren met zich mee", aldus rechercheur Yoanne Spoormans van de politie Oost-Nederland.

Het aantal aangiften in Oost-Nederland is intussen gestegen naar zestig per week. Ook landelijk gezien is dit aantal verdrievoudigd van honderd naar driehonderd.

Corona-effect

Onduidelijk is nog of er sprake is van een 'corona-effect'. Volgens de politie Oost-Nederland is dat moeilijk meetbaar, maar er wordt wel ernstig rekening mee gehouden. Vooral omdat de praktijk leert dat oplichters vaak uiterst gewiekst inspelen op actuele situaties.

"In een tijd waarin mensen minder gemakkelijk bij elkaar langs kunnen gaan en een deel van de bevolking minder inkomsten heeft, is het helemaal niet zo gek dat een bekende via Whatsapp om hulp vraagt. Mensen zijn in deze tijd sneller geneigd om dat verhaal te geloven."

Geldezels

De onlangs in Deventer aangehouden verdachten variëren in de leeftijd van vijftien tot veertig jaar. Een groot deel bestaat uit zogenoemde geldezels.

"Het zijn vaak jongeren of mensen in een kwetsbare groep in de samenleving die zich hiervoor lenen. Je bankrekening ter beschikking stellen voor een paar tientjes klinkt als een goede deal op korte termijn, maar zij kunnen niet goed overzien wat daar de gevolgen ervan zijn. De criminelen boven hen doen uiteindelijk het echte werk."



Moeilijk op te sporen

Ook verslaafden, dak- en thuislozen of mensen met schulden worden vaak door de oplichters benaderd. Juist de mensen die achter de schermen aan de touwtjes trekken, zijn vaak moeilijk op te sporen.

De oplichters wisselen volgens Spoormans namelijk continu van telefoon en telefoonnummer, maken gebruik van verschillende rekeningen en zorgen dat ze het geld op verschillende manieren opnemen. "Alleen op basis van meerdere aangiftes kunnen we uiteindelijk analyses doen en gerichte acties uitvoeren."



Schaamte

Volgens Spoormans heerst er vaak veel schaamte rond digitale oplichting. "Het eerste wat je van je omgeving vaak te horen krijgt, is in de trant van: 'Ja maar mam, ik zou jou toch nooit om deze manier om geld vragen?' Dat kan voor iemand hard aankomen."



Cyber-rechercheur Spoormans adviseert daarom om vooraf altijd een telefonische check te doen voordat geld wordt overgeboekt. Bovendien spoort de politie aan om altijd aangifte te doen voor vriend-in-nood-fraude. Dat kan sinds begin deze maand via de website van de Nederlandse politie.