Doorgaan 'massaal evenement' Military Boekelo hoogst onzeker

De kans dat de vijftigste editie van Military van Boekelo dit jaar doorgaat is niet erg groot. Het grootste evenement in Overijssel, met ongeveer 60.000 bezoekers, is een 'massaal evenement'. Het staat in de planning voor 1 tot en met 4 oktober.

Evenementen met een landelijke uitstraling kunnen pas weer plaatsvinden, wanneer er een vaccin tegen het coronavirus is, schrijft minister De Jonge in een brief aan de tweede kamer. Hij noemde het reëel om te denken dat zo'n vaccin er pas over een jaar of later is.

Met die uitspraak is het doorgaan van Military Boekelo hoogst onzeker, weet ook de voorzitter van het evenement, Robert Zandstra. "Wij zijn als organisatie al een hele tijd bezig met allerlei overleggen. Wat is er passend, wenselijk en mogelijk?"



Olympische kwalificatie

Het schrappen van het evenement zou behoorlijke consequenties hebben. Zo zijn met de wedstrijd tickets te verdienen voor de Olympische Spelen in Tokio. Hoewel Military Boekelo voor een groot deel draait om de beleving om de wedstrijd heen, is het rijden zonder publiek een serieuze optie.

Zandstra: "Het is een monument in Twente. Iedereen wil graag naar de Military, maar we focussen ons wel op de sport. Ik ben persoonlijk niet dol op wedstrijden zonder publiek en ik vind het ook een enorme devaluatie. Maar als de wedstrijd in het belang van de sport toch gehouden moet worden, dan kijken we daar serieus naar."



Snel besluit

De organisatie is gedurende het hele jaar bezig met het regelen van het evenement. Zo rond deze periode gaat het werk over naar uitvoerende voorbereidingen. Omdat dat gepaard gaat met het aangaan van verplichtingen, zal de knoop snel moeten worden doorgehakt. Het bestuur van CSI Boekelo besluit dan ook deze maand over het al dan niet doorgaan van het evenement. Mogelijk komt er zelfs volgende week al duidelijkheid.