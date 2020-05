'Kwart van alle retailondernemers in Overijssel gaat komend jaar failliet'

Volgens het platform ging het al niet goed met binnensteden - vooral door toenemende internetverkoop - maar het coronavirus veroorzaakt een stroomversnelling aan faillissementen.

De gevolgen zullen volgens het platform groot zijn als een aanzienlijk deel van de ondernemers failliet gaat. 'Lege panden en daarmee lege winkelstraten. Het gevolg is dat straten verpauperen en er een onaantrekkelijk winkelgebied overblijft ten nadele van de leefbaarheid voor Overijsselse inwoners en disfunctionerende binnensteden.'

Twee uitersten

Na de coronacrisis zijn er twee uitersten, denken de organisaties die gebundeld zijn in dit platform. Of de verkoop trekt weer aan zoals voor de crisis, of er ontstaat versneld een grote leegstand in winkelgebieden doordat er veel bedrijven zijn omgevallen.

Het Retail Platform denkt dat het in de praktijk ergens tussen deze twee uitersten zal uitkomen, maar dan zullen alsnog 25 procent van de retailondernemers failliet gaan en niet terug komen.

Verblijfsgebieden

Het Retail Platform wil daarom samen met overheden en vastgoedeigenaren aan het werk om de gevolgen voor de toekomst zo klein mogelijk te houden. 'De vraag die we met elkaar moeten stellen is hoe we uit de crisis gaan komen en wat we met elkaar gaan doen om de gevolgen op lange- en korte termijn beperkt te houden en om te buigen naar kansen', staat in de brandbrief.

In de brandbrief worden de overheden opgeroepen om in te zetten op toekomstbestendige binnensteden en retail.

De verwachting is dat in de toekomst de winkelgebieden kleiner zullen worden. Daarom vraagt het platform om een strikter retailbeleid. Dat moet gaan leiden tot kleinere winkelgebieden en vervolgens de winkelgebieden te veranderen naar zogenaamde 'verblijfsgebieden'. 'Noodzaak is om winkelmeters weg te nemen en te transformeren naar wonen en werken', staat in de brief.