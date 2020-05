Akkoord over collectieve salarisvermindering betaald voetbal

De belangenbehartigers in het Nederlandse betaald voetbal hebben een akkoord bereikt over een collectieve salarisvermindering. Naar schatting wordt hiermee op jaarbasis zo'n 35 miljoen euro uitgespaard, bedoeld om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de clubs iets te verlichten.

De spelers met de hoogste salarissen leveren het meeste in, maximaal 20 procent. Spelers die 25.000 euro bruto per jaar verdienen, gaan 2,5 procent inleveren. Ook wordt afgezien van eventueel resterende vakantiedagen over seizoen 2019/2020 en is er de mogelijkheid het vakantiegeld in juni over te maken in plaats van mei.

Historisch akkoord

Het akkoord is gesloten tussen werkgeversorganisatie FBO, de spelersvakbonden VVCS en ProProf en de vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV). Voetbalbond KNVB, de Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie ondersteunen de maatregelen. De partijen spreken van een "historisch akkoord".

"We zijn op gepaste wijze trots dat we in deze voor iedereen bizarre, moeilijke en onrustige tijden toch collectieve afspraken hebben kunnen maken over de noodmaatregelen voor het betaald voetbal. Het geeft aan dat iedereen binnen de voetballerij zich volledig bewust is van de ernst van de crisis en de gevolgen voor het betaald voetbal", zegt directeur Serge Rossmeisl van de FBO. "Deze regeling bewijst dat het betaald voetbal de verantwoordelijkheid neemt om eerst naar zichzelf te kijken."