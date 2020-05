Vakantie 2020: waar kunnen we nog naartoe?

Het kabinet-Rutte heeft een stip op de horizon gezet: de coronaregels worden langzaam maar zeker versoepeld. Maar hoe de zomervakantie 2020 eruit gaat zien, is vooralsnog één groot vraagteken. Volgens Femy Sestu van VakantieXperts in Heeten lijkt vakantie vieren in eigen land voor dit seizoen voorlopig de enige concrete optie.

Ze is razend druk dezer dagen. Niet met het boeken van reizen, maar met annuleringen. "We krijgen voortdurend berichten binnen van organisaties die reizen cancelen. Dagelijks, of soms zelfs per uur. Het is dan onze taak om de klanten in te lichten dat de trip niet doorgaat."

Wat automatisch inhoudt dat haar reisbureau momenteel zonder inkomsten zit. "Inderdaad, we zijn nu even als vrijwilligers aan het werk..."

Geen nieuwe boekingen

Nieuwe boekingen komen er niet binnen. "En dat snap ik ook wel. Mensen boeken nu even niets. Alles is gewoon veel te onduidelijk. En 2021 daar is eigenlijk nog niemand mee bezig."

Vooral veel vragen

Ook de reisbranche kampt volop met vragen. Vragen waarin ook tijdens de persconferentie van woensdagavond nog geen antwoord op kwam. Wel is duidelijk dat de regels op de vakantieparken in Nederland langzaam maar zeker worden versoepeld, onder meer ten aanzien van de gezamenlijke sanitaire voorzieningen. Waarbij de situatie overigens per regio kan verschillen, terwijl Rutte bovendien telkens benadrukt dat hij meteen weer op de rem zal trappen en de maatregelen weer zal aanscherpen wanneer de situatie daarom vraagt.

Populaire vakantielanden

Tegelijk heeft corona uitgerekend in populaire vakantielanden als Spanje, Frankrijk en Italië ongenadig hard huisgehouden. Ook hier worden de lockdown-regels gaandeweg versoepeld, maar de autoriteiten blijven uiterst beducht op een tweede coronagolf. In dat geval zullen ook in die landen de teugels meteen weer strak worden getrokken, zo luidt de verwachting.

Eigen land

Als het om de zomervakantie 2020 gaat, zet reisexpert Femy Sestu vooral in op vakantie in eigen land. Maar dan moeten de huidige regels wel wat verder worden versoepeld. "Mensen willen even weg uit eigen huis, weg uit eigen omgeving. Voorlopig mogen we weer op het terras zitten, maar hoe ontwikkelt zich dit verder? Want je kunt straks wel op een vakantiepark gaan zitten, tegelijk heeft dat niet zo heel veel zin als je niets kunt doen. Een terrasje pakken, lekker uit eten, zwemmen. Straks mag het weer op beperkte schaal, maar kan dat later deze zomer ook allemaal nog?"

Vliegreizen

Zelf verwacht ze dat reizen naar het buitenland de komende paar maanden een utopie blijft. "Ik ben altijd best wel positief. Maar massaal naar het buitenland reizen, zie ik tot en met eind augustus nog niet zitten." Voor de rest blijft het volgens haar vooral afwachten hoe corona zich ontwikkelt en wat de grote reisorganisaties gaan doen. "We wachten met smart op informatie. Om onze klanten gerust te kunnen stellen en zekerheid te bieden."