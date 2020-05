Wat vind jij: Ook de sportscholen zouden de deuren weer moeten kunnen openen

Wel liet premier Mark Rutte woensdag doorschemeren dat bij sportscholen per branche wordt bekeken of eerder openen mogelijk is. Toch zijn veel sportschoolhouders boos omdat de branche al een protocol klaar had om weer op te starten. Dat protocol is ook goedgekeurd.



Naast sportscholen werden ook sauna's en welnesscentra onder de noemer van 1 september geplaatst. Op die plekken is de verspreidingskans groter omdat er veel wordt getranspireerd. Daarom wordt er langer gewacht met openen, luidt het oordeel van het kabinet.

