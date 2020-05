Vuurwerkramp tekende leven van oud-burgemeester Enschede: "Ik wist: nu moet ik er staan"

Jan Mans had op zaterdagmiddag 13 mei 2000 een afscheidsfeestje van een collega in Delden. Chauffeur Karel zou hem daar om half vier ophalen, zodat Mans die middag verder kon met de vijver in z'n tuin. Maar ineens kwam Karel om kwart over drie het restaurant al binnen. "Hij loopt naar mijn tafel en fluistert in mijn oor: bent u opgepiept?"

De liefde die oud-burgemeester Mans voor Enschede heeft, blijkt uit alles. Manchetknopen met het logo van de gemeente, een gedicht van Willem Wilmink aan z'n muur en een schilderij van de Jacobuskerk boven de eettafel. "Enschede is van mij, dat is mijn stad. Je wilt niet weten wat we daar meegemaakt hebben, wij allemaal."

We gaan twintig jaar terug in de tijd. Karel is net het restaurant binnengelopen. "Dat deed 'ie nooit. Hij bleef altijd buiten wachten." Mans is niet opgepiept en probeert vervolgens meerdere keren de brandweer en politie te bellen. Alle keren geen gehoor. Ze beginnen te rijden en al snel krijgen ze die beruchte zwarte rookwolk in het vizier. Enschede is voor het leven getekend.

De dagen, weken, maanden en jaren die volgen staan in het teken van de vuurwerkramp. "Vanaf het begin heb ik gedacht: Ik hoor er nu te staan. Ik moet de verantwoording nemen voor alles wat er is, was en gaat gebeuren." Mans blijft burgemeester van Enschede tot mei 2005. Dan moet hij met pensioen.

"Ik wilde helemaal niet weg. De wederopbouw van Roombeek heeft ongeveer zeven jaar geduurd en we waren bezig met het vijfde jaar. Ik had het zo graag afgemaakt, maar dat ging niet."

Inmiddels woont Mans weer in Limburg. Hij en z'n vrouw wilden terug naar hun roots. Maar 13 mei is een dag die ook in Meerssen niet onopgemerkt voorbij gaat. "Elk jaar kijken we elkaar aan en zijn we even stil. Ik ben me dan heel bewust van het feit dat het 13 mei is."

