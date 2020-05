Reguliere zorg ziekenhuizen Overijssel komt langzaam weer op gang

We nemen een kijkje in het ziekenhuis in Almelo (ZGT). Daar zijn in alle gangen en wachtkamers weer mensen te vinden. "In de volle breedte wordt de zorg weer opgepakt", vertelt Hilde Dijstelbloem, voorzitter van de Raad van Bestuur van ZGT. "Alle specialismen krijgen de mogelijkheid om patiënten te zien. Wel is voorlopig nog de helft van het aantal patiënten welkom. We willen eerst kijken of dit goed verloopt en daarna kunnen we kijken of we dat kunnen uitbreiden."

Opgelucht

Het is namelijk een behoorlijk logistieke organisatie om de patiëntenstroom met de huidige maatregelen in goede banen te leiden. Zo is er bijvoorbeeld een aparte in- en uitgang. Co-assistenten zijn ingezet om patiënten te ontvangen en de weg te wijzen. Ondanks dat sommige bezoekers nog wat onwennig rondlopen, zijn de meeste mensen opgelucht dat ze weer de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Aanpassingen

Voor die zorg hebben wel de nodige aanpassingen plaatsgevonden. Dijstelbloem: "We houden ons natuurlijk aan de richtlijnen van de overheid. Zo proberen we de anderhalve meter waar dat mogelijk is na te leven. Daarnaast vragen we patiënten zoveel mogelijk alleen te komen, niet te vroeg op hun afspraak aanwezig te zijn, zodat niet te veel mensen tegelijk in de wachtkamer aanwezig zijn. Ook staan alle stoelen in de wachtruimtes anderhalve meter van elkaar en overal hangen desinfectiemiddelen."

Nieuw ZGT

"We zijn op weg naar een nieuw ZGT", glimlacht Dijstelbloem. "We hebben de afgelopen weken heel veel geleerd over hoe we zorg op een andere manier kunnen verlenen. Bijvoorbeeld door beeldbellen. Dat blijven we ook doen, want het blijkt eigenlijk heel geschikt voor veel gesprekken. Maar voor nu zijn we vooral heel blij dat we weer meer patiënten kunnen ontvangen."