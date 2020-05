FC Twente definitief niet verder met trainer Garcia

FC Twente neemt ook afscheid van assistent-trainers Dennis van der Ree en Peter Niemeyer en analist Senol Kök bij de club.

Logisch uitvloeisel van nieuwe stap

Directeur Paul van der Kraan: "Vorige week hebben we reeds aangegeven een nieuwe stap te willen zetten bij FC Twente en een andere koers te willen varen. Dit besluit leidde tot het vertrek van technisch directeur Ted van Leeuwen. Een logisch uitvloeisel hiervan is om de contracten van Gonzalo Garcia en zijn assistenten niet te verlengen. Uiteraard zijn wij Gonzalo, Dennis, Peter en Senol zeer erkentelijk voor hun inzet voor de club in het afgelopen seizoen en wensen wij hen veel succes in hun verdere carrière."

Garcia begon twee jaar geleden als assistent-trainer bij de club uit Enschede. Na het vertrek van hoofdtrainer Marino Pusic werd de Uruguayaan doorgeschoven; het was voor hem zijn eerste klus als hoofdtrainer.

Onder leiding van Garcia kende FC Twente een uitstekende start bij de terugkeer in de eredivisie: in de eerste zes wedstrijden werden twaalf punten gepakt. Daarna kwam er een groot verval; bij het staken van de competitie stond de ploeg nog maar één punt boven de nacompetitieplek.

Brama

Naast de teleurstellende resultaten Garcia zette ook veel kwaad bloed bij supporters door clubicoon Wout Brama enige tijd niet op te nemen in de wedstrijdselectie. Brama fungeerde in de ogen van de technische staf als splijtzwam in de selectie. Dat zeiden Garcia en assistent Sander Boschker in een gesprek met enkele supporters, die de spelersbus hadden opgewacht na de nederlaag tegen FC Emmen. Dat leidde tot veel ophef, omdat opnames van dat gesprek werden gepubliceerd.



Om de vrede te laten terugkeren werd Brama later weer bij de wedstrijdselectie gehaald, maar de ervaren middenvelder speelde geen minuut meer onder leiding van Garcia.