2 Brüder opent supermarkt in voormalig Hudson 's Bay-pand in Enschede

Het voormalige Hudson 's Bay-pand aan het Hendrik Jan van Heekplein wordt de komende dagen omgetoverd tot een supermarkt. Supermarkt 2 Brüder opent op vrijdag 15 mei een nieuwe vestiging in het stadscentrum van Enschede. Het wordt het tweede filiaal van de oorspronkelijk in Venlo opgerichte supermarkt.

De vestiging in Enschede krijgt geen volledig assortiment in kruidenierswaren en vers zoals dat in Venlo het geval is. "We verkopen in Enschede vooralsnog alleen onze topproducten met hoge kortingen", zegt directeur Ronald Versluis.

"Pas in 2021 zullen we de winkel verder uitbreiden met het complete assortiment dat wij de klanten in Venlo al bieden en zal het gehele pand worden 'bewinkeld' met een totaalconcept. Er lopen al gesprekken met een aantal partijen, waaronder een gigant in de fietsen."

Snel schakelen

De opening van de supermarkt was voor begin volgend jaar gepland, maar in deze corona-tijd wil de eigenaar van de supemarkt niet langer wachten. "We zien dat Enschede en omgeving staan te springen om een supermarkt met onze producten en wij kunnen godzijdank snel schakelen", aldus Versluis.

Versluis is ervan overtuigd dat het concept van zijn supermarkt in Enschede gaat slagen. "Venlo en Enschede hebben veel gemeen. De vele Duitse toeristen die de stad aan doen voor een dagje winkelen bijvoorbeeld. In Venlo richten wij ons voornamelijk op die Duitse klanten."

In Enschede richt de nieuwkomer zich ook op het Enschedese publiek.