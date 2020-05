"Maak de Kerkstraat in Zwartsluis autovrij voor extra terrasruimte"

"Het is geen geheim dat het voor vele ondernemers echt één minuut voor twaalf is", geeft Thijs Postma, eigenaar van Café de Sluus, aan. "We moeten nu schouder-aan-schouder in actie komen om onze fantastische bedrijven binnen de dorpskernen te behouden." In de Kerkstraat, in Zwartsluis, maar ook in Genemuiden en Hasselt, waar Postma contacten onderhoud met andere horecaondernemers.

In Zwartewaterland ontstaan op dit moment de eerste ideeën om horecabedrijven en andere ondernemers te ondersteunen in hun bestaan. Door de coronacrisis hebben veel ondernemers het zwaar.

Op dit moment is Zwartsluis het meest concreet. Horecaondernemers en andere ondernemers uit de Kerkstraat, ondersteund door Stichting Fortresse, Handelsvereniging Zwartsluis, Ondernemerskring Zwartsluis en CDA Zwartewaterland werken aan een position-paper om een autoverbod te realiseren in de Kerkstraat.

Margreet Bosma van CDA Zwartewaterland geeft aan dat de nood zeer hoog is voor de ondernemers. "Door onze gesprekken met de gedeputeerde ondernemers zijn wij inmiddels betrokken bij diverse ideeën, wij zullen er alles aan doen om een autovrije Kerkstraat gerealiseerd te krijgen."

Er lopen al gesprekken met andere politieke partijen, die bereid zijn mee te denken in de ondersteuning van lokale ondernemers. "Belangrijk is, nu, met nog drie weken te gaan, de vaart er volop in te houden en de ondernemers te steunen", aldus Bosma.