Culturele sector Overijssel heeft 'goed gesprek' met provincie over noodsituatie door corona

Hij omschrijft het als een goed gesprek, directeur Arnoud Odding van het Rijksmuseum Twenthe in Enschede. Vanmiddag bracht hij als lid van een culturele delegatie een bezoek aan cultuur-gedeputeerde Roy de Witte. Volgende week praten de partijen verder over de vraag hoe de culturele sector bestendiger gemaakt kan worden tegen crises van het formaat zoals die nu over Nederland trekt.

En dan gaat het om meer dan simpel het opentrekken van een flinke pot met geld zodat de culturele sector weer even vooruit kan, stelt Odding. Het gaat er vooral om dat de regering onder leiding van premier Mark Rutte ook oog houdt voor de kleinere culturele instellingen in de provincie en niet alleen oog heeft voor de grote spelers op cultureel vlak.

Gisteren werd bekend dat de hele culturele sector in Overijssel in direct gevaar verkeert. Dat staat in een brandbrief die was geschreven aan

De Witte.

Betere coördinatie

"Het zou zonde zijn als mensen binnenkort alleen nog maar in Utrecht of Zuid-Holland terechtkunnen voor cultuur", aldus Odding. De Witte heeft toegezegd er in Den Haag op aan te dringen dat de hulp aan de culturele sector beter wordt gecoördineerd zodat ook de regio voldoende aan bod komt.

Half april werd bekend dat er driehonderd miljoen euro noodsteun beschikbaar komt voor de culturele sector. Dertig miljoen van dat bedrag is bestemd voor steun aan cultuur in de regio. "We moeten samen met de gemeenten, provincie en het rijk kijken hoe we dat geld het beste kunnen inzetten", zegt Odding.

Kwetsbaar

"Onze organisaties zijn ontzettend kwetsbaar", verwijst Odding naar musea, theaters en andere culturele instellingen in de provincie. Hij pleit voor de komst van een fonds dat er voor moet zorgen dat in de toekomst bij vergelijkbare crises de risico's beheersbaar blijven. "Het gaat er nu om dat we stabieler worden."

Dan gaat het uiteraard om geld, geeft Odding aan maar ook om inventiviteit en ondernemerschap van culturele instellingen. "Ik ben er enorm trots op de stijgende bezoekersaantallen van de musea, de afgelopen jaren." Veelal tot stand gekomen door creatief ondernemerschap van musea in Overijssel.

Maar nu zijn de zorgen groot, want de deuren van musea en theaters zijn ook al weer weken gesloten. De oplossing die de minister nu biedt voor de theaters waar vanaf 1 juni, inclusief personeel, maximaal dertig mensen binnen mogen komen, noemt Odding onmogelijk. "Dat kan natuurlijk niet."

Kleinere instellingen overeind houden

Volgende week gaat een afvaardiging van de culturele sector in Overijssel opnieuw met gedeputeerde De Witte om de tafel om te kijken naar oplossingen voor de lange termijn. "Gemeenten, de provincie en het rijk moeten dat gezamenlijk oppakken. Niet alleen kijken naar de landelijke infrastructuur. Ook kleinere instellingen in gemeenten moeten overeind gehouden worden."

Dat is hard nodig, stelt Odding die niet wil denken aan de gevolgen van het omvallen van culturele instellingen in de provincie. "Wat gebeurt er dan met het erfgoed van die instellingen?"