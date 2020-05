Basketballers beginnen niet aan nieuw seizoen zonder publiek

Vanwege het coronavirus wordt er momenteel niet in groepsverband gesport. Dit mag vanaf 1 september wel weer, maar dan zonder publiek. "Spelen zonder toeschouwers past niet bij het basketbal. Clubs spelen voor het publiek. Wedstrijden in de eredivisie basketbal zijn een ontmoetingsplaats voor bedrijven en worden ervaren als een uitje voor het hele gezin. Bezoekers worden naast het basketbal vermaakt met entertainment, muziek en dans. De interactie van de ploegen op het veld met het publiek tijdens wedstrijden is een essentieel onderdeel van het topbasketbal", valt te lezen op de website van de DBL. Als er een gedeelte van het publiek mag worden toegelaten, overweegt de organisatie om een leaguepass uit te brengen. Daarmee kunnen de wedstrijden online worden bekeken.

Vierde kwartaal 2020

Daardoor is nog niet duidelijk wanneer de topbasketballers aan het seizoen gaan beginnen. Er zijn diverse scenario's voorbereid voor een start in het vierde kwartaal van 2020. Het kan daardoor zijn dat de competitie doorloopt tot medio juli 2021.

Inschrijftermijn verplaatst

Het Zwolse Landstede Basketbal is de Overijsselse vertegenwoordiger in de DBL. Vorig jaar werd de ploeg voor het eerst landskampioen en in het huidige (niet afgemaakte) seizoen eindigde het ook als eerste. De competitie bestond de laatste jaren uit negen ploegen, maar voor komend seizoen heeft Apollo Amsterdam zich niet ingeschreven. Door de coronacrisis zijn de toelatingseisen tijdelijk versoepeld en heeft de club uit de hoofdstad alsnog de tijd om zich in te schrijven. De inschrijftermijn is verplaatst naar 1 september.

Nieuwe werkelijkheid biedt kansen

"Dit is juist het ideale moment voor potentiële toetreders om in te groeien in de DBL. Door de nieuwe werkelijkheid die de crisis afdwingt, ontstaan namelijk ook kansen om de DBL in aantal clubs te laten groeien en zo nog meer ruimte te geven aan Nederlands talent", aldus de Dutch Basketball League.