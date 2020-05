Monsterproces tegen vermeende wietbende Almelose Nieuwstraatkwartier van start

De rechtbank Overijssel buigt zich de komende anderhalve week over de geruchtmakende zaak van een vermeende hennepbende uit het Almelose Nieuwstraatkwartier. In totaal staan er elf verdachten terecht, waaronder drie broers. De mannen werden in het najaar van 2018 opgepakt bij mega-operatie 'Hera' van politie en justitie in de Almelose wijk.

Het OM zegt dat iedereen een specifieke rol had binnen de organisatie. Zo was er één grote leider. Hij had volgens justitie samen met zijn twee broers alle touwtjes in handen en regeerde met harde hand. Zo stopte hij eens een doorgeladen pistool in iemands mond en stak hij een stiletto in diens hand. Het slachtoffer zou spullen gestolen hebben van de groep.

Ook was één verdachte verantwoordelijk voor de aanvoer van wiet naar coffeeshops en was een ander verantwoordelijk voor contacten met huurders of verhuurders van panden waarin hennepkwekerijen zaten. Daarnaast waren er een 'elektricien' en een 'inrichter'. "Het was een geoliede machine", zegt het OM.

Klikagenten

Ook zou er gebruik zijn gemaakt van twee zogenoemde 'klik-agenten', ook wel 'platte petten' genoemd. "Die agenten hebben de medeverdachten gedurende langere tijd stelselmatig voorzien van politie-informatie, ook op eigen initiatief. Daardoor zijn zij onderdeel geworden van de criminele organisatie", aldus de officier van justitie. De politie-agenten staan de komende dagen niet terecht, dat gebeurt op een ander moment.

In totaal runde de hennepbende zeker vijftien kwekerijen, zegt het OM. "En als er eentje werd opgerold door de politie, werd er elders weer een nieuwe opgezet." De wiethokken zaten met name in Almelo. Ook zat er eentje in het Belgische plaatsje Mol. Eén van de verdachte broers had contact met degene die de kwekerij daar runde, aldus het opsporingsapparaat.

Bewijs

Tegen de groep verdachten zijn er verschillende belastende verklaringen van getuigen en medeverdachten. Ook beschikt justitie over verschillende geheime geluidsopnames en tapgesprekken. Met de opbrengsten van de hennepkweek zouden onder meer badkamers, dakkapellen en auto's zijn gefinancierd.

Bijna vijftig verdachten

Naast de 'bendeleden' zijn er nog 36 verdachten in beeld die betrokken zijn geweest bij de hennepteelt. Justitie gaat hen allemaal strafrechtelijk vervolgen. In de tussentijd zijn er ongeveer veertig getuigen gehoord. Alle verdachten hebben dit eindproces in vrijheid mogen afwachten, nadat ze eerst in voorlopige hechtenis zaten.