Oldenzaals drugslab produceerde honderden kilo's amfetamine

In het drugslab aan de Oldenzaalse Kleibultweg dat eind vorig jaar werd ontdekt door de politie, is voor tonnen euro's aan drugs gefabriceerd. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Volgens de officier van justitie is er zeker zo'n achthonderd kilo aan amfetaminepasta gemaakt, de grondstof voor de drug speed. Het opsporingsappparaat heeft dat op kunnen maken uit de hoeveelheid drugsafval die is aangetroffen.

In totaal zijn er zes verdachten in beeld bij justitie, vier mannen zitten vast. Eén van hen werd aangetroffen in het drugslab. Een ander was huurder van het gebouw, waarin het lab zat. De derde verdachte die vastzit was 'handig op het internet' en de vierde heeft gasmaskers geleverd en maakte schoon in het bedrijfspand.

Huurcontract

De twee verdachten die niet vastzitten, zouden een rol hebben gespeeld bij dubieuze huurcontracten. De hoofdhuurder, een ijzerhandelaar, zegt dat hij het pand wilde onderverhuren. Daar zouden huurcontracten voor zijn opgesteld. Hij had het gebouw niet meer nodig, nadat zijn bedrijf failliet was verklaard.

Schimmige types

In het onderzoek, met de naam 'Singapore', worden ook nog namen genoemd van andere betrokkenen. Zo zou ene 'Jos' om de gasmaskers hebben gevraagd. Daarnaast is er een schimmig iemand met de bijnaam 'Jimmy Neger'. Die zou berichten hebben gestuurd naar degene die in het lab aangetroffen is. Zo zou hij gestuurd hebben: 'Alle berichten wissen' en 'Als je wordt aangehouden, wordt er een advocaat voor je geregeld.' Deze Jos en Jimmy zijn (nog) niet aangehouden door de politie.

Boodschappenlijst

Tegen de verdachten die wel vastzitten is behoorlijk wat bewijs. Zo zat er in de tas van de oud-ijzerhandelaar een usb-stick met gegevens over synthetische drugs. In de koffer van degene die in het lab is aangetroffen, zat een 'boodschappenlijstje' met spullen die je nodig hebt voor drugsproductie. Op de computer van de 'internetman' stond een schimmig huurcontract. Daarnaast had hij verschillende programma's om makkelijk het darkweb op te gaan. "Maar dat voor mijn werk als it'er", zegt hij zelf.

Degene die de gasmaskers en handschoenen heeft geleverd, geeft dat ook toe. Zijn vingerafdrukken zitten er dan ook op. Hij zegt "een stomme fout te hebben gemaakt en spijt te hebben."

Alle verdachten hebben gevraagd of ze het eindproces in de zaak in vrijheid mogen afwachten. Daar neemt de rechtbank later een besluit over.

Het drugslab

De politie deed op 2 november vorig jaar een inval in de voormalige oud-metaalhandel. Ze troffen er een groot professioneel opgezet drugslaboratorium aan waar amfetaminepasta werd geproduceerd. In het pand stonden containers met chemicaliën, gasflessen, blauwe vaten, filtersystemen, (druk)ketels en afzuiginstallaties. Er waren twee vrachtwagens voor nodig om alles te vervoeren.

In het naburige pand, eigendom van de ijzerhandelaar, werd een pistool en munitie gevonden. Het pistool lag in een kluis. "Maar de sleutel van de kluis lag er bovenop", zegt zijn advocaat. "Iedereen kan dat pistool er dus in gelegd hebben. Daarnaast zitten er geen sporen op van mijn cliënt."

De strafzaak gaat in juli verder. In de tussentijd wordt nog onderzoek gedaan naar dna-sporen en het gevonden pistool.